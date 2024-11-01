Ardahan'ın 8 köyüne 20 milyon liraya yaklaşan bütçe: Yaylalar suya kavuşuyor

Ardahan'da, hayvancılığın geliştirilmesi ve insanların yaşamının kolaylaştırılması için hazırlanan 'Mera Islahı ve Amenajman' projesiyle yaylalar suya kavuşuyor. Ardahan'ın 8 köyünde 15 milyon lira bütçe ile gölgelik, çoban evi, sıvat, kaptaj, boru ve kaşınma kazığı yapılan projeyi genişleten müdürlük 4 milyon 744 bin liralık ek bütçe ile 15 köy ve mahalleye sıvat, boru, sondaj çalışması, mera alanlarının gübrelenmesi, canlı gölgelik ve tuzluk alımı yaptı. Gelecek yıl için de 57 köy için proje çalışması başlatıldı.

Yaklaşık 350 bin büyükbaş, 150 bin de küçükbaş hayvanın bulunduğu kentte proje kapsamında yöre insanının yaşamını kolaylaştırmanın yanında, meraların potansiyelinin artırılması ve hayvancılığının geliştirilmesi amaçlanıyor.

Türkiye'nin en zengin yaylaları değerlendirilecek

Proje hakkında açıklama yapan Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, " Hedeflerimizden biri, Türkiye'nin en zengin yaylalarını değerlendirmek. Elimizdeki bu yaylaların niteliğini daha da artırmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda gerek mera ıslah projeleri, gerek su ihtiyacı olan meralarımıza su götürmek noktasında çeşitli projeleri uyguluyoruz" dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Fatih Cineviz: "Projenin tamamlanması halinde ildeki sorununun yüzde 80'inini çözmüş olacağız. Bu çalışmalarda kararlıyız. Çalışmaların neticesinde özellikle mera otlatma döneminde, mera ve yaylalarımızdaki hayvanlarımızın içme suyuna daha rahat şekilde ulaşmasını sağladığımızda hayvanların verimliliğini de artırmış oluyoruz. Bu anlamda da ilimiz hayvancılığına ciddi manada katkı sunmuş olacağız" dedi.