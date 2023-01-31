Arhavi'de çiftçilere mavi yemiş budama eğitimi verildi

Kale Mahallesi'nde üretim yapan çiftçilere mavi yemiş budama eğitimi verildi. Düzenlenen eğitimde Mavi yemiş ile ilgili bilgi veren İlçe Müdürü Hakan Aytolan, Mavi yemişin, İngilizce genel adı Blueberry olan ve kışın yaprağını döken bir soğuk-ılıman iklim çalısı olduğunu, özellikle aile işletmeciliği yapılan ve makineli tarımın az olduğu küçük arazilerde işgücünün değerlendirilebilmesi açısından önemli bir tarımsal üretim kolu olduğunu anlattı.

Bu bitkinin Türkiye’de ki kaynaklarda yaban mersini adıyla bilindiğini belirten Aytolan, şunları kaydetti: “Yaban mersini, Marmara ve Karadeniz bölgelerimizde yoğun olarak yetiştirilen, 50 cm-200 cm arasında boyu olan ve çoğunlukla Mayıs aylarında çiçeklenen bir bitkidir. Yaz aylarında meyveleri mavi renk alarak olgunlaşır ve hasada hazır hale gelir. Yüksek oranda antioksidan madde içerir. Bu nedenle birçok hastalığa iyi geldiği olduğu belirtiliyor. Taze meyve olarak tüketilebildiği gibi, dondurulmuş ve kurutulmuş olarak da tüketilebiliyor, ayrıca meyve suyu ve ilaç sanayinde, süt ürünleri teknolojisinde değerlendirilebiliyor.”