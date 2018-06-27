Arılar ıslah edilecek

27 Haziran 2018

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği koordinasyonunda oluşturulan bilim insanları heyeti, Türkiye'deki 5 arı ırkının ıslahı için çalışacak.

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, dünyanın en kaliteli balının Türkiye'de üretildiğini belirterek, "Türk arıcısının yurt dışındaki arıcılardan daha fazla üretmesi için çalışıyoruz. Arıcımızın yurt dışından ana arı, damızlık getirmesi bizim için bir handikaptır." dedi.

Şahin, Türkiye'nin yıllık 106 bin ton ile dünyanın ikinci büyük bal üreticisi olduğunu söyledi.

Türkiye'de üretilen balı kimliklendirme çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Şahin, bu kapsamda kestane, geven, ayçiçeği, pamuk ve narenciye balının kimliklerinin çıkarıldığını kaydetti.

Balda kimlik çalışmasının Türkiye'de üretilen balın dünya arenasında değerlendirilmesi için de son derece önemli olduğunu vurgulayan Şahin, bu kapsamda hazırlanan projelerin önemine dikkati çekti.

"5 bölgede arı ıslahı yapılacak"

Türkiye'nin büyük bir genetik zenginliğe sahip olduğunu vurgulayan Şahin, daha önce Kafkas, Muğla arısı, Ege arısı ile Çorum'da ıslah ve tanımlama çalışmaları yapıldığını söyledi.

Yeni arı ıslah projeleri hazırladıklarını dile getiren Şahin, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünün (TAGEM) kabul ettiği projeye kısa süre içinde başlayacaklarını ifade etti.

Arı ıslah projesinin Türk arıcıları için büyük önem taşıdığını vurgulayan Şahin, şöyle konuştu:

"Türk arıcısının yurt dışındaki arıcılardan daha fazla üretmesi için çalışıyoruz. Arıcımızın yurt dışından ana arı, damızlık getirmesi bizim için bir handikaptır. Hazırladığımız proje ile Kırklareli, Düzce, Çanakkale ile Hatay-Adıyaman ve Mardin üçgeninde bulunan Suriye arısı ile Anadolu arısının ıslahını öngören bir çalışma yaptık. Islah projesi oluşturduk. TAGEM'den destek istedik. Projemiz onaylandı.Yaklaşık 3 milyon lira bütçesi var. Türkiye arıcısına hayırlı olsun. Türkiye'de bir hamle başlatıyoruz. Nerede bir sorun varsa biz oraya proje üretiyoruz."

Proje ile 5 arı türünün korunarak ıslah edilmesini amaçladıklarını ifade eden Şahin, Türkiye'de arıcılığın ufkunu açmak istediklerini dile getirdi.

Islah çalışmaları yapılarak arı ırklarının da korunacağına işaret eden Şahin, "Buradaki esas amacımız bu ülkenin arıcısını yurt dışından gelen damızlıklara muhtaç etmemek. Yurt dışından gelen damızlıklara artık bir son vermek istiyoruz." diye konuştu.

Projenin 3 yıl süreceğini belirten Şahin, çalışmanın Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği ile 4 üniversiteden bilim adamlarının yanı sıra Ordu ve Adıyaman Araştırma Enstitüsü ekipleri ile yürütüleceğini ve 5 arı ırkının ıslah çalışmasını yapacaklarını açıkladı.

Kaynak: AA