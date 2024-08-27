Arz - talep dengesi için tarımsal uygulamalara “üretim planlaması”

Tarım ve Orman Bakanlı­ğı, üretim planlamasının kolaylaştırılması ve teş­viki için diğer uygulamaları da bu süreçlerle uyumlu hale getir­meye odaklandı.

Bu kapsamda, kayıtlılık, tarımsal destekler, ta­rımsal krediler, hibe program­ları, işlenmeyen tarım arazile­rinin üretime kazandırılması, tarım arazilerinin izinlendiril­mesi, sözleşmeli üretim ve ta­rımsal örgütlerin derecelendi­rilmesi çalışmaları yapılıyor.

Amaç dışı kullanımına izin yok

Üretim planlaması kapsamın­da çiftçilerin ve üretim alanla­rının kaydedilmesi gerekiyor. Bu kapsamda, Çiftçi Kayıt Sis­temi başvuru usul ve esasların­da gerçekleştirilen değişiklik­le üretim yapılan tüm alanların kaydedilmesine imkân sağlan­dı. Tarımsal destekler de üre­tim planlamasının uygulanması için önemli bir yönlendirici araç olarak işlev görüyor. Bu çerçeve­de tarımsal desteklerin etkinleş­tirilmesi çalışmaları yürütüldü. 2024-2026 yıllarını kapsayan hayvansal üretim ve su ürünleri üretimi destekleri uygulanmaya başlandı. 2025-2027 üretim yıl­larını kapsayan bitkisel üretim destekleri de hazırlandı ve yayım süreci devam ediyor.

Tarımsal üretime yönelik Zira­at Bankası ve Tarım Kredi Koope­ratiflerince kullandırılan hazine faiz destekli krediler tarımsal üre­tim planlamasını yönlendirmek ve teşvik etmek amacıyla yeniden düzenlendi. Bu kapsamda planlı üretime uygun üretimler için ya­tırım ve işletme kredilerinde ilave faiz indirimleri sağlanıyor.

İki yıl işlenmeyen tarla tekrar kiralanacak

Bakanlıkça verilen kırsal kal­kınma hibeleri de dahil tüm hibe programları, üretim planlaması politikasına uyumlu hale getiril­di. Üst üste iki yıl işlenmeyen ta­rım arazilerinin kira bedelleri­nin arazi maliklerine ödenmesi koşuluyla Bakanlıkça kayıt altına alınarak tarımsal üretim amaçlı ki­ralanması da üretim planlamasına uyumlu uygulanacak. Plan doğrul­tusunda toprak ve arazi varlığının belirlenmesi, tarım arazilerinin amaç dışı kullanımına izin veril­memesi, başta büyük ovalar olmak üzere verimli tarım topraklarının korunması da önem arz ediyor.

Sözleşmeli üretimle etkin izleme yapılacak

Sözleşmeli üretim modelinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması kapsamında Sözleşmeli Üretimin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle “tip sözleşmeler” ile uygulamada birliktelik sağlanması, kayıt sistemi ile etkin izleme ve değerlendirme yapılması, sigorta ile tarafların risklerinin minimize edilmesi, arabuluculuk sistemi ile anlaşmazlıklara hızlı ve etkin çözüm bulunması amaçlanıyor. Bitkisel, hayvansal ve su ürünleri konularında 13 “tip sözleşme” Bakanlık internet sitesinde yayımlandı. Belirlenen kriterler ışığında birinci derece tarımsal örgüt belgesine hak kazananlar 1 Eylül itibarıyla internet sitesinde ilan edilecek. Birinci derece örgütlere daha fazla destek, ilave faiz indirimli kredi ve projelerde pozitif ayrımcılık sağlanacak.