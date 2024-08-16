Aşırı sıcak gölet ve barajlardaki su seviyesini düşürmeye devam ediyor
Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki Küçükelmalı Göleti ve Günyurdu Mustafa Eldemir Barajı'nda su seviyelerinde azalma yaşandı. Suyun dört metre çekilmesi, adı geçen kaynaklardan sulama için faydalanan çiftçileri endişelendirdi. Tarımsal sulamanın yanında havaların aşırı sıcak gitmesi, buharlaşma ve su kaçaklarının en önemli etkenler olduğu belirtildi.
AA
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İlçede 9 bin dekar tarımsal sulama alanına sahip Günyurdu Mustafa Eldemir Barajı ve 2 bin 300 dekar sulama alanı bulunan Küçükelmalı Göleti'nde suyun geçen yıl bugünlere göre yaklaşık 4 metre çekildiği görüldü.