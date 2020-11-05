Ayçiçeği tohumu ithalatında gümrük vergisi ve fon sıfırlandı

05 Kasım 2020

ANKARA (DÜNYA)

Ayçiçeği tohumu ithalatında gümrük vergisi ve Toplu Konut Fonu 30 Haziran 21 tarihine kadar sıfırlandı.

Resmi Gazete’de yayınlanan İthalat Rejimi Kararına Ek Karar uyarınca, 1206.00.91.00.19 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu (GTİP) ve 1206.00.99.00.19 GTİP’li ‘tohumluk ve çerezlik olmayan Kabuksuz; gri beyaz çizgili kabuklu Ayçiçeği tohumu’ ithalatında yüzde 3 olan gümrük vergisi ve Toplu Konut Fonu sıfırlandı.

1 Temmuz 2021’den itibaren ise yüzde 3’lük gümrük vergisi ve ton başına 100 Euro Toplu Konut Fonu uygulanacak.

Ayrıca 0713.40.00.00.13 GTİP’li kırmızı mercimeğin gümrük vergisi ise yüzde 9 olarak belirlendi.