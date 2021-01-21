Ayçiçeği ve yumurtadaki fiyat artışı mercek altında

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, son dönemlerde fiyatı olağanüstü artan ayçiçieği ve yumurtayı mercek altına alarak, bu ürünlere yönelik fiyat denetimlerini hızlandırdı. Kurul gıda ve hijyen ürünleri gibi temel ihtiyaç maddelerinde, bugüne kadar fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen 375 firmaya 11 milyon 885 bin lira idari para cezası verdi.

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, vatandaşların fahiş fiyat artışlarına yönelik şikayetleri üzerine başlatılan denetimlerin devam ettiği belirtilerek, 19-20 Ocak tarihleri arasında Türkiye genelinde denetim yapıldığı bildirildi.

Son denetimlerde 562 işletmeye ait 9 bin 870 ürünün denetlediği kaydedilmen açıklamada, firmaların savunmalarının ardından haksız fiyat artışında bulunduğu tespit edilenlere 10 bin-100 bin lira arasında , stokçuluk yapanlara ise 500 bin liraya varan idari para cezası uygulanacağı vurgulandı.

Bugüne kadar kesilen ceza 11.8 milyon lira

Öte yandan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, bugüne kadar 3 bin 208 dosyayı karara bağlarken, bunlara 11 milyon 885 bin lira idari para cezası uygulandı. Ticaret Bakanlığı’nın koordine ettiği kurulda, Adalet, Hazine ve Maliye, Sanayi ve Teknoloji ile Tarım ve Orman Bakanlıkları ve TOBB ile TESK temsilcileriyle üretici ve tüketici örgütleri ve perakende sektörü temsilcileri yer alıyor.

Açıklamada son dönemlerde fiyat artışından şikayet edilen;, ayçiçek yağı, yumurta, tavuk, bebek maması ürünlerine yönelik fahiş fiyat artışı şikâyetleri üzerine bu ürünlere yönelik denetimlerin arttığı belirtildi.

Bu arada Reklam Kurulu da fahiş fiyat artışı yapan ve COVID-19’u aldatıcı reklamlarla fırsata çevirmeye çalışan 303 firmaya da 13.3 milyon lira idari para cezası uygulandı.