Ayçiçek tohumu ithalatında sıfır gümrük vergisi uygulaması sürecek

Ayçiçek tohumu ithalatında 31 Aralık 2020 tarihli Cumhurbaşkanı kararıyla 30 Haziran'a kadar sürmesi öngörülen sıfır gümrük vergisi uygulaması sürecek.

Resmi Gazete'nin 13 Haziran tarihli sayısında yayımlanan ithalat rejimi kararında değişiklik yapılmasına ilişkin kararla, söz konusu Cumhurbaşkanı kararıyla ayçiçek tohumu ithalatının sıfır olarak belirlenen gümrük vergisinin 30 Haziran'a uygulanmasına dair sınırlamayı içeren dipnot yürürlükten kaldırıldı.

Kararlar ayrıca, 31 Aralık 2020 tarihli Cumhurbaşkanı kararıyla ayçiçek tohumu yağı için kapsam dahilindeki tüm ülkelerden yapılan ithalata uygulanması ve dipnotta 30 Haziran'da sona ermesi öngörülen yüzde 36 oranındaki gümrük vergisi, 13 Haziran'dan 30 Haziran'a kadar yüzde 10'a düşürüldü.