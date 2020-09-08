Ayçiçek yağında arz uyarısı

08 Eylül 2020

DÜNYA - ANKARA

Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği (BYSD) Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, rekoltedeki düşüşün arz sıkıntısı oluşturabileceği uyarısında bulunarak, ham yağ ve yağlı tohum stoku yapılması gerektiğini bildirdi. Şu ana kadar devir stokları sebebiyle arzda sıkıntı yaşanmadığına dikkat çeken Büyükhelvacıgil, hammadde alınan ülkelerin kendi ihtiyaçlarını gerekçe göstererek ihracatı kesmeleri halinde sıkıntı yaşanacağını kaydetti. Büyükhelvacıgil, stok azlığının fiyat olarak tüketiciye yansıdığını söyledi.

Yazılı açıklama yapan Büyükhelvacıgil, ayçiçeğinde hasat döneminin devam ettiğini dile getirirken, düşük rekoltenin alım fiyatlarında normal karşılanmayacak dalgalanmalar oluşturduğunu aktardı. Bu duruma çözüm bulunamazsa, raf fiyatlarındaki etkilenmenin kaçınılmaz hale gelebileceğine değinen Büyükhelvacıgil, pandeminin ilk günlerinde arz ile ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı’nın aldığı önlemlerin başarılı olduğunu kaydetti.

Düşük stok, fiyatı artırıyor

Hasat sezonunda aynı bütüncül yaklaşım gerektiğine değinen Tahir Büyükhelvacıgil, “Yerli üretimden eksik kalan yağlı tohum ihtiyacımızı uzun yıllardır Rusya, Ukrayna ve Karadeniz Havzası’ndan karşılıyoruz. Bu ülkelerdeki problemler sektörümüzü de yakından etkiliyor. Örneğin Çin’in artan talebi nedeniyle Ukrayna’da stokların azaldığını ve bunun da önümüzdeki dönemde bizi sıkıntıya sokacağını görüyoruz. En çok ayçiçeği çekirdeği ve yağı ithal ettiğimiz Rusya’nın pandemi ile birlikte nisan ayında ihracatı kapatmasıyla büyük sorun yaşadık” diye konuştu.

Rusya’nın yeni bir ihracat kısıtlaması getirmesi halinde zor durumda kalınacağını belirten Büyükhelvacıgil, “Gıda arzının güvenliği pandeminin doğrudan ve dolaylı etkileriyle daha da önem kazandı. Bu konuda acil önlem alarak, yağlı tohum ve türevlerinde ‘stratejik stok’ oluşturulması gerekiyor. Stok azaldığında, hammadde aldığımız Rusya, Bulgaristan, Ukrayna gibi ülkelerde fiyatlar yükseliyor. Stok azlığı fiyat artışı olarak tüketiciye de yansıyor” ifadelerini kullandı.

YAĞ ‘OLMAZSA OLMAZ’



Tahir Büyükhelvacıgil, “Bizim en temel noktamız, üründe ve fiyatta istikrar ve öngörülebilirliktir. Dış piyasada kur baskısının da aralarında bulunduğu birtakım etkenler yüzünden ummadığımız bir fiyatla karşı karşıyayız. Yağ, mutfaklarımızın vazgeçilmezi ve temel gıda maddelerimizden biri olduğu için 'olmazsa olmaz’ konumdadır” dedi.