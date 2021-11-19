Aydın bölgesindeki çatlakların sebebi kuraklık

Küresel iklim değişikliğinin önemli bir göstergesi olan dünya ve ülkemiz genelinde gözlenen kuraklık, geleceğimizi tehdit ediyor. Devlet Meteoroloji Enstitüsü’nün kamuyla şeffaf olarak paylaştığı yağış ve kuraklık verileri, Ege Bölgesi’nde yıllık alansal yağışların 2020 yılında son 20 yılın en düşük seviyelerine gerilemiş olduğunu, ortalama seviye olan 600 mm’den 468 mm’ye indiğini gösteriyor.

2021 yılında da bölgede kuraklık etkisi devam ederken, Devlet Meteoroloji Enstitüsü’nün son 12 aylık kuraklık haritası incelendiğinde, Aydın ili ve çevresinin şiddetli, çok şiddetli kuraklık alanında olduğu gözlemleniyor.

Enerji Sistemleri Uzmanı ve Yenilenebilir Enerji Araştırmaları Derneği Genel Sekreteri Doç. Dr. Füsun Tut Haklıdır, “Aydın bölgesinde yeraltı su seviyelerinin düşmesi nedeniyle suya ulaşmak için 150 metreye dek içme-kullanma suyu sondaj yapmak gerekebiliyor. Bölgede su sondajı yapan firmalar yeraltı su seviyesinin 8-20 metre arasında düştüğünü ifade ediyor. Bölgede ekili alanlar, incir ve zeytin ağaçların sulanması gerektiğinden su seviyesi düştükçe, suya ulaşmak zorlaşmakta, daha fazla kuyu ve daha derine su kuyuları açılması gerekiyor. Ancak yüzeye yakın sondajların kontrolsüzce artması toprağın çökmesine, çatlamasına, sulamanın eski yöntemlerle yapılması da yeraltı suyunun daha derinlere ilerlemesine ve kısır döngü oluşmasına neden oluyor” yorumlarını yapıyor.

Aydın’da gözlenen çatlakların ana nedeninin kuraklık ve suyun yanlış kullanımı olduğunu söyleyen Doç. Dr. Füsun Tut Haklıdır şöyle diyor: “Devlet Su İşleri’nden izin almadan adi kuyu dahi açılmaması, bölge halkına sulama konusunda bilgilendirme yapılması, yeni sulama tekniklerine adaptasyon için gerekli maddi desteklerin sağlanması gelecekte aynı durumlarla daha sık karşılaşmamak ve suyu koruyup, doğru yönetmek bölge halkı için oldukça önemli olacak.”