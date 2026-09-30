Badem bahçelerinde söküm bu yıl da devam ediyor
Badem üreticilerinin alım fiyatlarından memnun olmaması nedeniyle bahçe sökümleri son 2 yılda hız kazandı. 2021'den beri açıklanan fiyatları yetersiz bulduklarını belirten Kahta Sert Kabuklu Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Sena Yıldırım, geçen yıl Adıyaman’da 25 bin dönümlük bahçenin söküldüğüne dikkat çekti. Yıldırım, bu yıl da 25 bin dönümde söküm yapılmasını tahmin ettiklerini söyledi.
Mehmet H. GÜLEL
Son dört yıldır badem fiyatlarından memnun olmayan üreticilerin bahçe sökümleri son iki yılda daha da hız kazandı. Bu yıl açıklanan alım fiyatlarını da yetersiz bulan üreticiler, bahçelerini sökmeye devam ediyor. Geçen yıl sadece Adıyaman’da yaklaşık 25 bin dönümlük badem bahçesinin söküldüğünü belirten Kahta Sert Kabuklu Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Sena Yıldırım, bu yıl da benzer oranda bir söküm beklediklerini ifade etti.
Son yıllarda badem fiyatlarının üretim maliyetlerinin altında kalması bahçe sökümlerini tetikledi. Tarım Kredi Kooperatifleri, geçen yıl 350 gram ve üzeri randımanlı bademin kilosunu 320 liradan alırken, bu yıl alım fiyatını yüzde 34,38 artışla 430 lira olarak açıkladı. Bu rakam, bir kilo kabuklu bademin yaklaşık 120 liraya denk gelmesi anlamına geliyor. Kooperatifin alacağı badem miktarının 2 bin ton olduğunu aktaran Yıldırım, bu miktarın 50 bin tonluk toplam rekoltenin fiyatını belirlediğine dikkat çekti.
Bu yıl 25 bin dönüm bahçe daha sökülmesi bekleniyor
2021 yılından bu yana kâr edemeyen üreticilerin son iki yıldır sökümlere ağırlık verdiğini vurgulayan Mehmet Sena Yıldırım, Adıyaman’da geçen yıl 1 milyon ağacın söküldüğünü hatırlattı. Yıldırım, “Bu yılki sökümlerle birlikte Adıyaman’daki en yüksek üretim alanı olan 108 bin dönümdeki badem ağaçlarının yüzde 50’si sökülmüş olacak. Söküm yapmak isteyen bahçe sahipleri şu anda ağaçları kesecek oduncu bile bulamıyor. Sökmeyen üreticiler ise bakımı tamamen bıraktı” dedi.
Alım fiyatlarının dolar bazında hesaplandığında makul göründüğünü ancak yüksek girdi maliyetleri nedeniyle üreticinin zarar ettiğini belirten Yıldırım, Türkiye’deki destek modelinin yetersizliğine değinerek, şöyle devam etti: “Avrupa ülkelerinde ekolojik tarım veya güneş enerjisi sistemiyle badem üretene dönüm başına 200 euro, konvansiyonel üretime ise 100 euro destek veriliyor. Bizde ise 2026 desteklerine göre dekara verilen miktar 367 TL. Yani biz 367 lira alırken Avrupalı üretici yaklaşık 11 bin lira alıyor. 367 lira alan bir üretici 11 bin lira alanla nasıl rekabet etsin? ABD’de de benzer bir destek var; üstelik onlar mazot, ilaç ve gübreyi yüzde 50 indirimli alıyor.”
“Badem bahçeleri milli servet niteliğinde”
Badem bahçelerinin milli servet olduğunu vurgulayan Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı, ekonomik nedenlerle artan sökümlerin endişe verici boyuta ulaştığını dile getirdi. Tarım Kredi Kooperatiflerinin 2026 yılı badem alım fiyatlarını randımanına göre 400 TL ile 430 TL arasında açıkladığını hatırlatan Turanlı, şunları söyledi: “Açıklanan bu fiyatlar brüttür; ödemelerden yüzde 2,2 stopaj ve borsa kesintisi yapılacak, ödemeler ise 30 gün içinde gerçekleştirilecek. Ancak bu fiyatlar üreticilerimizin beklentilerini karşılamamıştır. Bu yıl iklim şartları nedeniyle verimde ciddi düşüşler yaşanırken; gübre, ilaç, mazot, işçilik ve sulama gibi girdi maliyetleri aşırı yükseldi. Üretici mevcut fiyatlarla maliyetini karşılayamıyor.”
Bahçelerin yaş ortalaması 13
Üreticilerin bir yandan hastalıklarla mücadele ederken bir yandan da söküm yaptığını ifade eden Yıldırım, bakımsız kalan bahçelerin direkt söküme gittiğini ve bugün sökülen ağaçların 13 yaşında olduğunu belirtti.