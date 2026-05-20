Bafra Ovası’nda çeltik mesaisi başladı: Verim dekarda 800 kilogram

Samsun’un Bafra ilçesinde bu yıl 12’ncisi düzenlenen Geleneksel Çeltik Ekim Günü, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Türkiye’nin en verimli tarım alanlarından biri olarak gösterilen Bafra Ovası’nda düzenlenen etkinlikte üreticiler, kamu yetkilileri ve vatandaşlar bir araya geldi.

Program kapsamında çeltik tarlalarında incelemelerde bulunulurken, geleneksel üretim yöntemlerinin yanı sıra modern tarım teknolojileri de tanıtıldı. Etkinlikte dron destekli çeltik ekimi yapılması dikkat çekti.

Bafra, Türkiye’nin çeltik üretiminde ikinci sırada

Yetkililer tarafından paylaşılan verilere göre, 2025 yılında Samsun genelinde 231 bin 44 dekarlık alanda çeltik üretimi gerçekleştirildi ve toplam 183 bin 424 ton ürün elde edildi. İl genelinde dekara ortalama verim 780 kilogram olarak açıklandı.

Bafra ilçesinde ise 155 bin 80 dekarlık alanda üretim yapılırken toplam 124 bin 674 ton çeltik elde edildi. Dekar başına ortalama verimin 800 kilogram olduğu ilçenin, Edirne İpsala’dan sonra Türkiye’nin en büyük ikinci çeltik üretim merkezi olduğu belirtildi.

“Tarım stratejik bir güç”

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, çeltiğin hem ekonomik hem de stratejik açıdan büyük önem taşıdığını belirterek, Bafra’nın Samsun ekonomisine yaklaşık 4 milyar liralık katkı sağladığını söyledi.

Bafra Kaymakamı Mustafa Altınpınar ise küresel krizler, savaşlar ve iklim değişikliğinin tarımın stratejik önemini artırdığını vurgulayarak, çiftçilerin yalnızca üretim değil aynı zamanda ülkenin gıda güvenliği için de kritik görev üstlendiğini ifade etti.

Bafra pirinci için tescil süreci devam ediyor

Etkinlikte ayrıca Bafra pirincinin marka değerini artırmaya yönelik coğrafi işaret ve tescil çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Yetkililer, tescil sürecinin tamamlanmasıyla birlikte Bafra pirincinin kendi markasıyla daha güçlü şekilde pazarda yer alacağını ifade etti.