"Bahane üretmiyoruz, çiftçimiz için çalışıyoruz"

14 Kasım 2019

S.S. Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği’nin (PANKOBİRLİK) 47’nci Olağan Mali Genel Kurulu, Ankara’daki merkez binada gerçekleştirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Pancar Ekicileri Kooperatifleri ve Türk Şeker temsilcilerinin de katıldığı programda ilk olarak PANKOBİRLİK Genel Müdürü Taner Taşpınar konuşma yaptı. Taşpınar, PANKOBİRLİK’in çiftçinin gübre, tohum, ilaç başta olmak üzere birçok ürünü daha uygun alabilmesi için ciddi çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

Taşpınar, “Sadece pancar için çalışma yürütmüyoruz, pancarın yanı sıra ayçiçeği, mısır, buğday gibi birçok ürünün tohumları için çalışmalar yürütüyoruz. Tedarikçilerimizin satış yapmadığı dönemlerde alım yaptığımız bir model geliştirdik. O satışın yapılmadığı dönemde biz çiftçimizin ihtiyacı olan girdinin yüksek iskontolu şekilde alımını yapıyor, bedelini firmaya ödüyoruz ve çiftçimiz sezondaki fiyatlara göre mağazalarımızdan bu ucuz temin ettiğimiz girdiye daha uygun fiyatlarla ulaşabiliyor” dedi. Kooperatiflerin çiftçiye hizmete devam edebilmesi için finansal yapılarının bozulmaması gerektiğini vurgulayan Taşpınar ortak kooperatiflerin çiftçiden 1 milyar 142 milyon TL alacağı olduğunu, bunun da 441 milyon lirasının vadesi geçmiş alacak olduğunu belirtti ve bu konuda kooperatiflerden hassasiyet istedi.

“Tarım marketleri kuracağız"

Taşpınar’ın ardından PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk kürsüye çıktı. Konuk, Türkiye üzerindeki finansal baskıların artmasına, şartların zorluğuna rağmen PANKOBİRLİK’in ve Pancar Üreticileri Kooperatiflerinin bu faaliyet yılında da çiftçiyi muhannete muhtaç etmediğini belirtti. Konuk, “Ortaklarımızın girdiye uygun fiyatlar ve şartlarla erişmesini sağlayarak şeker pancarı başta olmak üzere tarladaki, bağdaki, bahçedeki, meradaki, ağıldaki üretimini ele güne muhtaç olmadan devam ettirmesi için yıllardır yaptığımızı geçtiğimiz faaliyet yılında da tekrarladık. Kooperatiflerimiz için temin veya aracılık ettiğimiz gübre tutarı bir önceki yıla göre yüzde 15’in üzerinde arttı. Keza, yemdeki artış yüzde 16’yı, tohum, fide, fidandaki artış yüzde 11’i, bitki koruma ürünlerindeki artış yüzde 23’ü aştı. Birliğimizin ve kooperatiflerimizin gelir çeşitliliğini artırmak, faaliyet alanını genişletmek için yıllardır bir çalışma yürütüyorduk. Bizi sınırlayan, daraltan bir uygulama vardı. Kooperatif mağazalarımız üye dışına satış yapamıyor, faaliyet alanı dışında ürün satamıyordu. Bizi daraltan, sınırlayan bu durum yapılan kanuni düzenleme ile değişti. Yani kooperatif mağazalarımız artık herkese, her ürünü satabilecek. Bu, hem gerçek manada tarım marketleri kurabilmek hem de tarım sektörü ile tüketici arasında aracısız satış yapabilmek için önümüze fırsat kapısı açtı” dedi.

“İşini iyi yapanlara acil ihtiyaç var”

PANKOBİRLİK’in bahane üretmediğini, işini yaptığını vurgulayan Konuk, “Her yeni faaliyet yılında da işimizi bir önceki yıla göre daha iyi nasıl yaparız diye kafa yoruyoruz. Ancak bizim işimizi iyi yapmamız yetiyor mu? Yetmiyor. Bundan 10 gün önce bir ıspanaktır gitti. 196 kişinin ıspanaktan zehirlendiği söylendi. Mesele medyaya yansıdı. Sabah, öğlen, akşam tüm haber bültenlerinin ya birinci ya ikinci haberi oldu. Bir sosyal medya hesabındaki yalan yanlış bilgi, şirketleri, üreticiyi töhmet altında bırakıyor. Yanlış o kadar çabuk kanaat haline geliyor ki doğrunun hükmü kalmıyor. Bizim, çiftçinin işini iyi yapması yetmiyor. Başkalarının da işini iyi yapması gerekiyor. Bunlara birilerinin ‘dur’ demesi lazım, sektördeki otorite boşluğunun doldurulması lazım. Yani işini iyi yapanlara acil ihtiyaç var. Ya işini iyi yapanlar çıkmazsa ne yapacağız? Etkilenen biziz, bizim üreticimiz, onu da biz yapacağız” şeklinde konuştu.

“Üreten kazanamıyor, tüketen kaybediyor”

Başkan Recep Konuk, Genel Kurul’daki konuşmasını şu cümlelerle tamamladı: “Üreten kazanamıyor, tüketen kaybediyor. Önümüzde bir fırsat var. Tarım Şurası ile üreticinin de tüketicinin de kaybettiği bu düzene müdahale imkânımız var. Bakanlık bürokratlarımızdan ve sayın Bakanımızdan istirhamım, yangını söndürmek istiyorlarsa dumanı takip etsinler. Evdeki yangını sokağa su sıkarak söndüremezsiniz. Halin, yolun, marketin, tezgâhın hatasını tarladaki üreticiyi döverek düzeltemez, aracıları, komisyoncuları, spekülatörleri çiftçiyi cezalandırarak terbiye edemezsiniz. Çözüm, üretici ile tüketici arasındaki mesafeyi kısaltmakta, aktörleri azaltmakta. Hiç kimse üreticiyi pahalı üretiyor diye suçlayıp ithalattan medet ummaya kalkmasın, rakamlar ortada fiyatları şişiren tarladan sonraki süreçte. Bunun çaresi ne? Kooperatifçilik. Kooperatifleri pazara, rafa kadar ulaştırmak… PANKOBİRLİK ve Pancar Ekicileri Kooperatifleri olarak bizim yaptığımız, yapmaya çalıştığımız budur. İnşallah bizim modelimiz Türkiye’nin artık kronikleşmiş bu meseleye çare bulmasında esin kaynağı olur, reçete olur.”

Genel Kurul’un ardından PANKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Recep Konuk, kooperatifçiliğin iki duayen ismi Şaban Coşkun ve Halil Aslan’a PANKOBİRLİK’e ve ülke kooperatifçiliğine yaptıkları katkı, İsa Yenioğlu’na da en genç kooperatifçi olması nedeniyle plaket takdim etti.