Bahçede Gürcü çalıştıracaksan noterden davet gönder

04 Ağustos 2020

NECATİ TUZCU /RİZE

Gürcistan Trabzon Başkonsolosluğu'ndan alan bilgiye göre, Türkiye’de Gürcü vatandaş çalıştırmak isteyenler herhangi bir notere gidip davet işlemini noter aracılığıyla gerçekleştirebilecek. Bunun için Gürcü vatandaşın adını soyadını ve kimlik numarasını notere bildirecek ve noter tarafından davet işlemi yapılacak.

Türk vatandaşlar 1 - 10 arası Gürcü vatandaşı için davette bulunabilecek ve her davet edeceği kişinin adını soyadını ve kimlik numarasını notere bildirmek zorunda.

Rize 1. Noterliği'nin verdiği bilgiye göre, Gürcü işçi davetinde bulunacaklar bir kişi için 77 lira 20 kuruş ödeme yapacak. Aynı davet listesinde birden fazla kişinin yer alması halinde ise kişi başı ücret alınmayıp 77.20 Lira üzerinden kademeli olarak ücret belirleniyor.

Gürcistan Acara Özerk Cumhuriyeti Hükümet Başkanı Tornike Rijvadze, ülke yönetiminin ve 'Kurumlar Arası Koronavirüsle Mücadele Koordinasyon Konseyi'nin vatandaşlara mevsimlik işler için Türkiye'ye gitmelerine izin verdiklerini duyurmuş ve bu kişilerin ilgili makamlara Türk işveren tarafından verilen resmi davetiye sunmaları gerektiğini bildirmişti.