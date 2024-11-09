Bakan İbrahim Yumaklı: 2025'te tarıma 706 milyar lira ayrıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklıi AK Parti Yozgat İl Başkanlığı'nı ziyaretinin ardından Yozgat Büyük Sinema ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Yozgat Merkez 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı.

Burada konuşan Yumaklı, özellikle Anadolu'nun mayası büyük Türkiye yürüyüşü için 22 yılda ödenmiş bedellerin Türkiye Yüzyılı'nın inşasında temel niteliğinde olduğunu söyledi.

Türkiye Yüzyılı'nın çok basit bir cümle olarak düşünülmemesi gerektiğini ifade eden Yumaklı, Türkiye Yüzyılı'nın bu milletin, bu devletin ilelebet payidar kalmasının garantisi olduğunu belirtti.

Bakan Yumaklı konuşmasında sokak hayvanlarına değindi: "Biz bütün bunları yaparken Türkiye'ye dair, bu ülkeye dair, bu millete dair herhangi bir gelecek tasavvurları olmayan, bütün amaçları, hatırlarsınız 28 Mayıs seçimleri öncesi 5'li, 6'lı, en son 7'li masa olmuşlardı galiba, şimdi hiçbirisi yok. Çünkü koltuk gitti davaları bitti. Yapılan hizmetleri gölgelemek, perdelemek için her şeyi yapacaklar. Bu kadar büyük olayları, bu kadar büyük hizmetleri itibarsızlaştırmak için gözden kaçırmak için bizi başka yöne doğru baktırmaya çalışacaklar."

'706 milyar lira tarım sektörüne kaynak ayrıldı'

Bunun son örneğini dün yaşadıklarını aktaran Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye'de sahipsiz hayvanlar diye bir problem vardı. Bununla ilgili geçtiğimiz aylarda Millet Meclisimizden bir kanuni düzenleme çıktı. Bunun amacı şuydu, vatandaşımızın artık sokaklarda yürüyemez hale geldiği, çocukların okula gidemez hale geldiği, parkların, bahçelerin başıboş hayvanların istilası altında olduğu bir ortamı kabul etmeyerek, bu sorunun herkes tarafından kabul edilmiş olan bu sorunun çözümüne dair bu yasal düzenlemeden sonra dün bir açılışta söylemiş olduğum, 'Sokakta herhangi bir şekilde başıboş hayvan bulunması kabul edilemez ancak bu yasal düzenlemenin bir cümlesi bile hayvanlara eziyet etmeyi meşru görecek bir içerikte değildir. Birisinden birisini seçmek gibi bir şey yoktur.

Bizim görevimiz, amacımız vatandaşımızın sorununu çözmek, bununla ilgili de 1,8 milyar liralık bir kaynak ayırdık bu kısırlaştırma faaliyetleri için' dedik. Bir de baktık ki bugün onu sadece bir haftalık destek ödemeleriyle karşılaştırıp, 'Efendim sahipsiz hayvanlara 1,8 milyar ama çiftçiye 300 milyon... Sadece ve sadece direkt destekler 95 milyar lira civarına gelecek bu yılın sonu itibariyle. 2025 yılı için 706 milyar lira tarım sektörüne kaynak ayrıldı. Bunun 135 milyar lirası çiftçilerimize desteklerden oluşuyor. Tarım sektörüne yatırımlar için 166 milyar lira ayrıldı. Sağlanan vergi muafiyetleri 200 milyar lira. Sübvansiyonlu krediler, müdahale alımları, KİT'lerin ve ihracatın desteklenmesi için 205 milyar lira."