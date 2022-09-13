Bakan Kirişci, ayçiçeği alım fiyatını açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Konya Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Gençler Tarım ile Buluşuyor" programında, ayçiçeği alım fiyatını açıkladı.

Konya'dan çiftçiye bir müjde vermek istediğini belirten Bakan Kiriçci, “Malumunuz geldiğimiz günden itibaren özellikle önce çayda, daha sonra fındıkta, buğdayda, arpada, mısırda, üzümde hükümet olarak açıkladığımız birtakım destekleme politikaları müdahale fiyatlarıyla hep üreticimizin yanında olduğumuzu gösterdik, göstermeye de devam ediyoruz. Burada özellikle Konya'dan seslenmek istiyorum, bu girişimimizin, bu davranışımızın konjonktürel olduğunu, sadece bu yıla münhasır olduğunu düşünenler varsa, yanılıyorlar. Çünkü tarım süreklilik gerektiren, süreklilik arz eden bir konudur. Üretici, üretmeli, ürettiğinden mutlaka ceminden bir şeyler kalmalı ve bu kalan ile de kendi yaşamını bir şekilde, rahat bir şekilde sürdürebilmeli." diye konuştu.

Kirişci, "Özellikle ayçiçeği ile ilgili tabii ki yüzde 35 civarında arz açığı olan bir ürün ve biz kendi üretimimizi de destekliyoruz. Son günlerdeki fiyat düşüşü belli ki üreticilerimizi mutsuz etmiş, bunun telafisi için de Sayın Cumhurbaşkanımızın da onaylarıyla inşallah ayçiçeğimizin alım fiyatlarını 12 TL/kilogram üzerinden devam ettireceğiz. Hayırlı, uğurlu olsun." diye konuştu.

"Önlemlerimizi aldık ve almaya da devam ediyoruz"

Altyapı sorunları gibi birçok gerekçeyle kırsalın terk edildiğini, kentlerin etrafında "varoş" denilen yaşam alanları oluşturulduğunu belirten Kirişci, şöyle devam etti: "Bunu tersine çevirmek zorundayız. Esas çözümün kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın istekleri ve ihtiyaçlarının karşılanması olduğunu elbette biliyoruz. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğindeki hükümetlerimiz de özellikle kendi bakanlığımızdaki Tarım ve Kırsal Kalkınma Destekleme Kurumu ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğü gibi birilerimiz başta olmak üzere sürekli bu alanda destek vermeye devam etmektedir. Önlemlerimizi aldık ve almaya da devam ediyoruz. Biz tarımsal üretim ve ormancılıkla ilgili faaliyetlerimizin sürdürülebilirliği adına mutlak suretle kırsala dönmeliyiz. Bu ülkede 'Ben üreticiyim.' demekten veya ailesinin bu faaliyetlerde bulunmasından hicap duyan, bunu zikretmeyen kardeşlerimiz, artık gönül rahatlığıyla 'Biz çiftçiyiz, çiftçi bir ailenin çocuğuyuz, biz üretiyoruz, ürettiğimiz için değerliyiz.' noktasına gelmiştir."

Kirişci, Türkiye için bir başka önemli konunun ara eleman sorunu olduğunu vurgulayarak, Bakanlık olarak bu sorunun çözümü için Milli Eğitim Bakanlığı ile protokol imzaladıklarını ve tarımda ara eleman ihtiyacı için çalışma başlattıklarını açıkladı.

Kirişci, gelecekte insanlığın devamı, yaşamın sosyal ve ekonomik açıdan sürdürülebilirliği için, tarım sektöründe faaliyet gösteren nüfusun genç, dinamik, geleceği planlayan, yöneten ve yönlendiren bir yapıda olmasının büyük önem taşıdığını ifade ederek, şöyle konuştu: "Bakanlık olarak, gençlerimizin kırsala dönüşü için tarım orman projeleri kapsamında yaptığımız 100 bin lira tutarındaki hibe desteğini, Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 2024'e kadar sürdürme kararı aldık. Bu miktarın da artırılması söz konusu. 'Uzman Eller Projesi' dediğimiz bu destek çerçevesinde, 81 ilimizde 1883 proje uygun bulunmuştur. Bunlardan 1275 proje sahibi ile hibe sözleşmesi imzalamış, bu kapsamda, 127 milyon lira hibe ödemesi gerçekleştirilmiştir. Projelerin uygulanması ve hibe ödemeleri devam etmektedir. Yani bütün gücümüzle 'Sen üret yeter' diyoruz. Biz her zaman sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz.”