Bakan Pakdemirli: Çiftçimizin zarar ediyoruz dediği ürün yok

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gıda fiyatlarındaki artışa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Pakdemirli, Küçük Menderes Havzası Tarım Orman Sektör Buluşması'nda yaptığı konuşmada, salgının halen devam ettiğini ve belli bir süre daha bununla yaşamak durumunda kalınacağını dile getirdi. Pakdemirli, 2050 yılına kadar ister istemez iklim değişikliği sebebiyle yüzde 10 ila yüzde 25 verim kaybı yaşayacaklarını ifade etti.

Gıda fiyatlarındaki artış için çözüm çalışmalarının devam ettiğini belirten Pakdemirli, "Bugün itibarıyla toplumda yapılan tespitler doğrudur ama bazıları yüzeysel duruyor. Bizim burada yapısal bir şey yapmamız lazım. Yeni bir sayfa açıp yeni bir sayfanın üzerinden bu işi götürmemiz lazım. Yani bugün üreticiye sorsanız 'En çok alın teri bende ancak ben istediğim kadar alamıyorum. Bende 10 lira, pazarda 20 lira' diyor. Tüketici de 'Ben istediğim kalitede bir ürünü haklı bir fiyat seviyesinden alamıyorum, ulaşamıyorum. Üreticideki fiyatlarla bana gelen arasında ciddi bir fark var...' Bu mesele sadece Türkiye'nin meselesi değil. Bütün G20 ülkelerinde ana meselelerden biri bu. Yani tohumdan çatala kadar olan zincirdeki meseleyi çözmek, aradaki seviyeleri daha iyi bir noktaya getirebilmek..." ifadelerini kullandı.

"Çiftçimizin zarar ediyoruz dediği ürün yok"

Tarımsal üretimin Türkiye'de son 3 senedir büyüdüğünü belirten Pakdemirli, "Allah'a şükürler olsun bugün itibarıyla, -biraz sonra konuşacağız, dertlerinizi dinleyeceğiz ama- çiftçimizin biz zarar ediyoruz dediği bir ürün yoktur. Besici ve yetiştiricimizi için zaman zaman maliyetlerin artığı dönemler olabilir. Bunlarla da ilgili tedbirleri alıyoruz almaya da devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Sözleşmeli üretime de değinen Pakdemirli, "Sözleşmeli üretimi Türkiye'de çok daha yaygın ve daha iyi bir yere getirmemiz lazım. Türkiye'de sözleşmeli üretim kayıtlı olarak yüzde 5 ama ABD'de bitkisel üretimde yüzde 80-85." ifadelerini kullandı.

Sebze ve meyve tacirlerinin borçlandırma usulüyle sözleşmeli üretim yaptığını kaydeden Pakdemirli, ancak bunun tek taraflı bir dikte ve dayatma ile yapıldığını ifade etti. Sözleşmeli üretimin tamamen gönüllülük usulüyle çalışılacak bir sistem olduğunu aktaran Pakdemirli, bunun uzun vadede enflasyonla mücadeleye de fayda sağlayacağına inandığını aktardı.