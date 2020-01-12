Bakan Pakdemirli: Devlet daima çiftçisinin yanında

12 Ocak 2020

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mersin'deki sağanak ve ardından tarım arazilerinde su baskınları oluşmasına ilişkin, "Hasar ve zarar tespit çalışmalarımıza zaten başlamıştık, inşallah bir an önce tamamlayacağız. İnşallah zararı karşılamak için bu devlet, bu millet bugüne kadar gereğini yapmıştır, bundan sonra da gerekeni yapacaktır. Devlet daima çiftçisinin yanındadır, Bakanlığımız daima çiftçisinin yanındadır. Tabii bundan sonrası için de gerekli tedbirleri alacağız." dedi.

Bakan Pakdemirli, Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Kıl Çadırlar Aydınlanıyor Projesi" tanıtım ve sertifika programında, kentte etkili olan sağanak ve ardından oluşan zararlar nedeniyle Mersinlilere "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Kentteki taşkınların önlendiğini anlatan Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Yaşanan büyük sel afeti nedeniyle hayatını kaybeden iki vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Bakan yardımcımızın koordinasyonunda ekiplerimizle günlerdir sahadayız. İnşallah yaraları hep birlikte beraber saracağız. Biliyorum her şehrin bir kokusu, bir havası var. Ancak Mersin'de bu sel felaketi nedeniyle üzgün bir hava olduğunu da biliyorum. Şu konuda içiniz rahat olsun, taşkını baskıladık. Hasar ve zarar tespit çalışmalarımıza zaten başlamıştık, inşallah bir an önce tamamlayacağız. İnşallah zararı karşılamak için bu devlet, bu millet bugüne kadar gereğini yapmıştır, bundan sonra da gerekeni yapacaktır. Devlet daima çiftçisinin yanındadır, Bakanlığımız daima çiftçisinin yanındadır. Tabii bundan sonrası için de gerekli tedbirleri alacağız."

Pakdemirli, hasar tespit çalışmalarının kısa sürede tamamlanacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Tarsus’ta Berdan Nehri üzerindeki seddeleri daha da yükselteceğiz. Yine Berdan Nehri üzerindeki eski köprüyü yenileme işini de bir an evvel tamamlayacağız. Derelerin üzerlerinin örtülmesi de zararın en büyük sebeplerinden biriydi. Biz bu konuda DSİ aracılığıyla belediyeleri uyarmıştık. Onlar da sahile yakın yerlerde, bazı bölümlerde derelerin üzerlerini açmışlar. Fakat bu konuda tekrar uyarılarımızı yaptık, bu işi çözmemiz lazım."

'Borçlarını ödeme zorluğu çeken çiftçi ve üreticilere kolaylık sağlayacağız'

Bakan Pakdemirli, Ziraat Bankası'ndan kredi kullanan ve geri ödemelerde sorun yaşayan çiftçilerin borçlarının yıllık yüzde 9 faiz oranıyla, 5 yıla kadar uzun vadeli yeniden yapılandırılacağını anımsattı.

Böylece, borçlarını ödeme zorluğu çeken çiftçi ve üreticilere kolaylık sağlayacaklarını vurgulayan Pakdemirli, şöyle devam etti:

"1,5 yılda, 17 yurt dışı ve 62 il ziyareti ile toplam 194 program gerçekleştirdik. Bütün bu programları sahayı dinlemek, sizleri anlamak için yaptık. Dünyadaki gelişmelerin hızından geri kalmamak adına bürokrasiyi azaltarak, yeni tarım politikalarımızla seri ve etkili bir süreci yönetmeye çalışıyoruz. Bunun için, geçtiğimiz aylarda ülkemiz tarihinin en geniş katılımlı Tarım Orman Şurasını 'Ortak Akıl' buluşmalarıyla gerçekleştirmiştik. 'Bir fikrim var' diyen bütün vatandaşlarımızdan gelen 50 bini aşkın fikir, plan ve projeyi, çalışma gruplarımızda sınıflandırdık. Son 1,5 aydır da bu büyük bilgi, plan ve proje hazinesinden yol haritamızı çıkarmaya çalışıyoruz."

Pakdemirli, Mersin’de hayvancılığın geliştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, son 17 yılda, hayvancılık sektörüne, 502 milyon lira hibe desteği sağladıklarını anlattı.

Verdikleri destekler ve yetiştiricilerin azimli çalışmaları neticesinde Mersin'in hak ettiği seviyelere yükseldiğini görmenin mutluluk verici olduğunu aktaran Pakdemirli, "Bunun en güzel örneğini de Mersin'in keçi varlığında ülkemizde birinci sırada olması ve toplam küçükbaş hayvan varlığında da 6'ıncı sırada olmasını gösterebiliriz." diye konuştu.

Mersin'de üreticiye verilen destekler

Pakdemirli, geçen yıl Mersin'de küçükbaş hayvan varlığının 1,5 milyon başı geçtiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tabii bunlarla yetinmedik, yetinmeyeceğiz. Zira dünyadaki ve ülkemizdeki nüfus artışına ve ete olan talebe bağlı olarak piyasadaki ihtiyaca göre kısa ve uzun vadeli planlamalar üzerinde de çalışıyoruz. Bununla birlikte, 2019 yılında 504 bin litre süte destek sağladık. 2018 yılında Mersin ilimizde yaklaşık 700 bin baş hayvana, 17,4 milyon lira destekleme ödemesi yaptık. Mersin'de 2018 yılında 615 işletmeye 3,1 milyon lira sürü yöneticisi istihdam desteği verdik. Bu rakam, Türkiye genelinde verdiğimiz toplam desteğin yaklaşık yüzde 10'una tekabül ediyor. Bunu da ayrıca belirtmiş olayım. Mersin'de son 17 yılda ORKÖY Süt Koyunculuğu Projeleri kapsamında toplam 937 aileye, günümüz tutarlarıyla 35 milyon lira kredi ve hibe desteği verdik. Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı kapsamında 112 küçükbaş hayvancılık projesi uygulayarak genç çiftçilerimize toplam 3 Milyon 360 bin lira hibe ettik."

Geçen yıl 5 ülkeye 141 bin küçükbaş hayvan ihraç edildi

Pakdemirli, küçükbaş hayvan ihracatı rakamlarına değinerek, "Ülkemizden canlı koyun ve keçi ihracatı kapsamında, 2019 yılında Azerbaycan, Katar, Sudan, Irak ve Lübnan olmak üzere 5 ülkeye 141 bin küçükbaş hayvan ihraç ettik." dedi.

Ormanlarda ve orman içinde bulunan otlak, yaylak ve kışlaklarda hayvan otlatılmasına 2012 yılında izin verdiklerini hatırlatan Pakdemirli, "Mersin'deki orman alanının yüzde 74'ünde küçükbaş ve büyükbaş hayvanların planlı bir şekilde otlatılmasını sağladık." ifadesini kullandı.

Göçerlerin Ekonomik ve Sosyal Seviyelerinin Geliştirilmesi Projesi'ni hayata geçirdiklerini de belirten Pakdemirli, "Proje kapsamında, birlik üyesi göçerlerimize, tuvalet, banyo ve mutfak donanımlarına sahip 5 konteyner, elektrik ihtiyacını karşılayacak 750 güneş enerjisi sistemi ve 100 kırkım makinesi dağıtımı yaptık. İnşallah 2020'de, Koyun ve Keçi Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi'ne Mersin'de devam edeceğiz. Sürü Yöneticisi İstihdam Desteğini 10 bin işletmeye çıkararak, 50 milyon lira destekleme ödemesi yapacağız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından yetiştiricilere sertifikalarının dağıtıldığı törene, Mersin Valisi Ali İhsan Su, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Akdoğan, milletvekilleri ve diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA