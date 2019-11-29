Bakan: Pakdemirli: İpek böceği destek ödemeleri bugün hesaplara yatacak
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2019 yılı ipek böceği destekleme ödemelerine bugün başlanacağını bildirdi.
Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, ipek böceği desteği ödemelerine ilişkin açıklama yaptı. Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, şunları söyledi:
"2019 yılı ipek böceği destekleme ödemelerine 29 Kasım 2019 Cuma (Bugün) günü başlıyoruz.
Bu çerçevede 2 bin 62 üreticimize 5,8 milyon TL ödeme yapacağız.Destek ödemeleri bugün saat 18:00’dan sonra Ziraat Bankası hesaplarına yatırılacak."