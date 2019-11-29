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Bakan: Pakdemirli: İpek böceği destek ödemeleri bugün hesaplara yatacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2019 yılı ipek böceği destekleme ödemelerine bugün başlanacağını bildirdi.

Bakan: Pakdemirli: İpek böceği destek ödemeleri bugün hesaplara yatacak
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Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, ipek böceği desteği ödemelerine ilişkin açıklama yaptı. Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, şunları söyledi:

"2019 yılı ipek böceği destekleme ödemelerine 29 Kasım 2019 Cuma (Bugün) günü başlıyoruz.
Bu çerçevede 2 bin 62 üreticimize 5,8 milyon TL ödeme yapacağız.Destek ödemeleri bugün saat 18:00’dan sonra Ziraat Bankası hesaplarına yatırılacak."

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