Bakan Pakdemirli'den gübre desteklerine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan gübre desteklemelerinin yüzde 100 artışına ilişkin karar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kararla birlikte hububatta (buğday, arpa, çavdar, yulaf, tiritikale) dekar başına 8 lira olan gübre desteğinin 16 liraya, diğer ürünlerde dekar başına 4 lira olan gübre desteğinin 8 liraya yükseltildiğini bildirdi.

Pakdemirli, organik ve organomineral gübre kullanan üreticilere ilave olarak dekar başına 10 lira olan destekleme ödemesinin ise 20 lira olarak belirlendiğini söyledi.

Destek artış kararının 2020 yılı üretimini kapsayacak şekilde alındığını belirten Pakdemirli, şunları kaydetti: "Tarım ve Orman il-ilçe müdürlüklerimizce ödemeye ilişkin çalışmalar başlatıldı. Çiftçilerimizin kaynağa en fazla ihtiyaç duyduğu ilkbahar döneminde destekleme ödemelerini yapacağız. Tüm çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun."