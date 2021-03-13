Bakan Pakdemirli'den "sütte sınıflandırma" açıklaması

Erzurum'daki programı kapsamında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun (TKDK) desteğiyle yapılan süt ve süt ürünleri tesisini iceleyen Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, burada sütün sınıflandırılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de yüksek kaliteli sütün fiyatlandırılma çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Pakdemirli, Ulusal Süt Konseyi'yle ortak çalışma yürütüldüğünü, daha iyi kalitedeki sütün daha yüksek fiyatlandırılması konusunda genel bir çalışmaları bulunduğunu aktardı.

Ulusal Süt Konseyi'nin açıklayacağı fiyat ne olursa olsun kaliteli ürünün piyasada bir şekilde ederini bulduğuna işaret eden Pakdemirli, şunları kaydetti: "Bakanlık olarak sütü sınıflandırmamız doğru olur diye düşünüyorum. Her gıda ürününde kaliteyi önemsediğimiz gibi sütte de bunu önemsiyoruz. TKDK tarafından desteklenen bir tesisteyiz, civil peynir üretiliyor. Hemen arkamda lor kazanları var. Burada günlük 30 ton üretim yapılması söz konusu. Son derece modern ve hijyen bir tesis. Önemli olan buraya girecek ve çıkacak ürünlerin üst kalitede olmasını sağlamak."