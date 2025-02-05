Bakan Yumaklı açıkladı: Hayvancılığa destek projesi başladı, başvuranlara 270 bin lira destek verilecek

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, TRT Haber’de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

Yumaklı’nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

*2024 yılının şubat ayında biz 5 yıllık bir hayvancılık yol haritası açıkladık. 2024 yılı bizim özellikle planlı üretim, sözleşmeli üretim ve işlemeyen tarım arazilerinin ekonomiye kazandırılması da dahil olmak üzere pek çok devrim niteliğindeki uygulamayı hayata geçirdiğimiz bir yıl oldu.

*Projenin en önemli özelliği, Türkiye'de kırmızı et üretimini artırmak için kadınların ve gençlerin tarımsal üretimin içerisinde kalması.

*Bu projede ilk kez bu işi yapmak isteyen yani hayvansal üretimin içerisinde olmak isteyen gençlerin ve kadınların ve ayrıca aile işletmelerinin başvurması halinde kendilerine Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğümüz yani bilinen yaygın adıyla TİGEM’den gebe hayvan temin edeceğiz. Bununla birlikte hayvan sayısı 200’ün altında olan işletmelerde yine buna başvurmuş olacaklar.

*Proje kapsamında yıllık 270 bin lira hibe desteği vereceğiz. Verileceğimiz destekle hayvan sayılarını artıracağız.

*Başvurular bugün itibariyle açıldı: Üreticilerimiz başvurularını Hayvancılık Genel Müdürlüğü internet sitesinden gerçekleştirebilecek.

*Başvuru süresini 1 ay olarak belirledik.

Hayvancılığa destek projesi nedir?

Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarımda üretimin artması ve kırsalda kalkınmanın sağlanması için çalışmalarını çok yönlü şekilde sürdürdüklerini belirterek, kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi kapsamında ilk kez hayvancılık yapacak genç ve kadınlara 2 yıl geri ödemesiz kredi desteği ile, 1 yıllık 270 bin TL'lik hayvan bakım ve beslenme giderinin devletten karşılanacağını açıkladı.

Hayvancılığa destek projesi kredi ödeme planı şöyle:

*Üreticiler, Ziraat Bankası'ndan 2 yıla kadar ödemesiz, 3 veya 5 yıl geri ödemeli olarak sübvansiyonlu kredi kullanabilecek.

*Üreticilerin bir yıl boyunca aylık bir asgari ücret tutarı kadar yani toplamda 270 bin liralık bakım ve besleme gideri karşılanacak.

*Üreticiler, hayvanlarını TARSİM'den bir yıl sigortalı olarak alacak. Bunun da bedeli devlet tarafından ödenecek.