Bakanlık genç çiftçiyi, genç çiftçi de devleti kazıklamış!
Sayıştay raporuna göre, Bakanlık hastalıklı hayvanları ithal ederek genç çiftçilere verdi. Genç çiftçilerden bazıları ise yasak olmasına rağmen hayvanları ellerinden çıkardı ve yerine aldıkları hayvanları yakın akrabalarından satın almış gibi gösterdi.
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