Bakanlık: Patates ve soğan alımında miktar sınırı yok

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), dün yemeklik patates, bugün de kuru soğan alımlarına başladı. Alımlarda bir miktar sınırlaması olmayacağını bildiren Tarım ve Orman Bakanlığı, Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı üreticilerden tüketilebilir nitelikteki ürünlerin tamamının alınacağını bildirdi.

Bakanlık, alımı yapılan patates ve soğanların ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılmak amacıyla başta büyükşehirler olmak üzere 81 ile sevk edileceğini duyurdu.

Tarım Bakanlığı, 2020 yılı mahsulü TMO çeltik alım fiyatlarının yukarı yönlü revize edilerek alımlara başlandığını da hatırlatarak, üreticilerden alınan çeltiklerin TMO tarafından stoklanacağı ve görev tanımı kapsamında bilahare piyasa regülasyonu amacıyla kullanılacağı belirtildi.

Bakanlığın verileri ve piyasa tespitlerine göre, halen ürticilerin elinde 2020 yılı mahsulü arz fazlası yaklaşık 300 bin ton patates, 40 bin ton kuru soğan ve ticarete konu edilememiş 75 bin ton civarında çeltik bulunuyor.