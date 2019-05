“Bakliyat ürünlerini daha çok tüketmeliyiz”

08 Mayıs 2019

Son açıklanan mart ayı enflasyon verilerine göre, yıllık enflasyon yüzde 19.71 olarak gerçekleşti. En fazla artış ise yüzde 29.77 ile enflasyon sepetinin yaklaşık dörtte birini oluşturan gıda grubunda meydana geldi. Enflasyonla mücadele kapsamında özellikle tüketiciler açısından zorlu bir dönemin içindeyiz.

Gıda ürünleriyle abartılı, doğruları yansıtmayan ve herhangi bir bilimsel dayanağı bulunmayan açıklamaların hem tüketici hem de sektör açısından olumsuz bir algı yaratarak, süreci daha da zorlaştıracağını söyleyen MTB Başkanı Abdullah Özdemir, “Bu tür açıklamaları son dönemlerde özellikle bakliyat ürünlerinde sıkça görmeye başladık. Halihazırda ülkemizin önde gelen üç büyük ulusal market zincirinin Türkiye genelindeki 18 bin mağazasında KDV dahil paketli 1 kg kırmızı mercimek 4.75 TL, yeşil mercimek 5.75 TL, nohut (9 mm) 7.25 TL ve kuru fasulye 8.25 TL raf fiyatı ile satılıyor” dedi.

“Tüketicinin kafası karışıyor”

Bakliyat fiyatlarını gerçekte olduğundan çok daha yüksek göstererek, yapılan bazı yanlış bilgilendirmelerin tüketicinin kafasını karıştırdığını anlatan Özdemir, şunları kaydetti: “Bu ürünlerin pahalı olduğu algısını yaratarak, onları insan sağlığı ve yaşamı açısından önemli faydaları bulunan bakliyat tüketiminden uzaklaştırıyor. Oysa, tam tersine bakliyat tüketimini özendirmeliyiz. Dünya genelinde yapılan birçok araştırmaya göre, düzenli olarak gerçekleştirilen bakliyat tüketimi obezite, kalp hastalıkları, diyabet, böbrek rahatsızlığı ve bazı kanser türleri riskini azaltmaya yardımcı oluyor. Çünkü bakliyat ürünleri önemli bir protein kaynağı. Et ve et ürünleriyle eşdeğer protein seviyesine sahip. Demir, potasyum ve lif açısından oldukça zengin. Kolesterol ve glüten içermez, yağ oranı düşük. Diğer yandan, bakliyat ürünleri oldukça bereketli. Şu an yakın fiyat seviyesine sahip çeşitli gıdaların bir kilogramıyla tek ya da birkaç pişirimlik yemek yapılabiliyor. Örneğin, bir kilogram ıspanakla 4-6 porsiyon yemek hazırlanabiliyor. Oysa kuru fasulye, barbunya, nohut, kırmızı ve yeşil mercimek gibi bakliyat ürünlerinin herhangi birini kullanarak, 16 ila 20 porsiyonluk yemek pişirmek mümkün.”

“Tüketiciler bilinçli davranmalı”

Son reform paketinde gıda enflasyonuyla mücadelede atacağı adımları açıklayan hükümetin, en önemli yapısal reformunun ‘Tarımda Milli Birlik Projesi’ olacağını vurguladığını ifade eden Özdemir, “Ancak unutmamalıyız ki enflasyon sadece hükümetin değil, ülkemizin sorunu. Bu çerçevede reel kesim, finans sektörü ve STK'ların bir bütün olarak hareket etmesi önem taşıyor. En önemli görev ise bireyler olarak bize düşüyor. Satın alma kararlarımızda rasyonel davranmalı, herhangi bir dayanağı bulunmayan ve gerçekleri yansıtmaktan uzak açıklamalara itibar etmemeliyiz. Böylece bilinçli bir şekilde hareket ederek, enflasyonla mücadele sürecine en önemli katkıyı sunabiliriz” diye konuştu.