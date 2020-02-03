Balıkesir'de 34 projeye 10.9 milyon TL hibe destek verilecek

03 Şubat 2020

Tarım ve Orman Bakanlığı Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap Programı kapsamında Balıkesir'den kabul edilen 34 projeye 10.9 milyon lira hibe desteği verileceği belirtildi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2019/30 sayılı Tarım ve Orman Bakanlığı Kırsal Kalkınma Destekleri 13’üncü Etap Programı kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda Balıkesir'den 17'si 'Ekonomik Yatırımlar' ve 17'si 'Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları' konusunda olmak üzere toplam 34 projenin tamamı kabul edildi.

Toplam değerleri 29 milyon 376 bin 823 TL olan proje tutarlarının 10 milyon 971 bin 350 liralık kısmının hibe olarak Balıkesir'e tahsis edildiği açıklandı.