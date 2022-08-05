Balon balığı için destek arttı: Tanesi 12 lira
İstilacı balon balığı türlerinin avlanması için verilen destek ödeme tutarı bazında artırıldı, miktar bazında düşürüldü.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı kararına göre, söz konusu balığın Lagocephalus scelerarus türünün avlanması için verilmekte olan destek tutarı adet başına 5 TL'den 12.5 TL'ye, diğer türlerin avlanması için verilen destek 0.50 TL 2.5 TL'ye çıkarıldı.
Destekte miktarlar ise Lagocephalus scelerarus türü için 500,000 adetten 200,000 adede, diğer türler için 5 milyon adetten 1 milyon adede düşürüldü.
Karar 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere bugün yürürlüğe girdi.