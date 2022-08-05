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Balon balığı için destek arttı: Tanesi 12 lira

İstilacı balon balığı türlerinin avlanması için verilen destek ödeme tutarı bazında artırıldı, miktar bazında düşürüldü.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı kararına göre, söz konusu balığın Lagocephalus scelerarus türünün avlanması için verilmekte olan destek tutarı adet başına 5 TL'den 12.5 TL'ye, diğer türlerin avlanması için verilen destek 0.50 TL 2.5 TL'ye çıkarıldı.

Destekte miktarlar ise Lagocephalus scelerarus türü için 500,000 adetten 200,000 adede, diğer türler için 5 milyon adetten 1 milyon adede düşürüldü.

Karar 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere bugün yürürlüğe girdi.