Balon balığı için destek arttı: Tanesi 12 lira

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı kararına göre, söz konusu balığın Lagocephalus scelerarus türünün avlanması için verilmekte olan destek tutarı adet başına 5 TL'den 12.5 TL'ye, diğer türlerin avlanması için verilen destek 0.50 TL 2.5 TL'ye çıkarıldı.

Destekte miktarlar ise Lagocephalus scelerarus türü için 500,000 adetten 200,000 adede, diğer türler için 5 milyon adetten 1 milyon adede düşürüldü.

Karar 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere bugün yürürlüğe girdi.