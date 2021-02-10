Belediyeler üreticiden patates alımına başladı

Belediyeler, doğrudan üreticiden patates alımına başlarken, ilk alımlar patates üretiminin yoğun yapıldığı ve doğal olarak depolandığı Niğde ve Nevşehir'de yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, dünyanın önemli patates üreticisi ülkelerinden olan ve kendi ihtiyacının üzerinde patates üreten Türkiye'nin, 2019'da 4 milyon 979 bin 824 ton olan üretimi, 2020'de yüzde 4,4 artarak 5 milyon 200 bin tona yükseldi.

Yeterlilik oranı yüzde 100'ün üzerinde olan ve 2020'de 124 bin ton patates ihraç eden Türkiye'de, pandemi süreci sebebiyle otel, lokanta ve benzeri toplu tüketim yerlerinde yaşanan talep daralması nedeniyle yurt içi ve yurt dışı piyasalarda patates satışları geriledi.

Üretimin geçen yıla göre artmasına karşılık yaşanan talep düşüklüğü ülkedeki stok miktarını yükseltti. Bu durumun çiftçileri olumsuz etkilememesi için Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yönlendirmesiyle belediye başkanlıklarınca doğrudan üreticilerden ve üretici örgütlerinden olacak şekilde alım yapılmaya başlandı. Belediyelerin yaptığı alımlar, patates üretiminin büyük ölçüde yapıldığı ve doğal şekilde depolandığı Niğde ve Nevşehir'de başlatıldı.

Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığınca, yurt içi ve yurt dışı patates piyasaları yakından takip edilerek ihracatı artıracak çalışmalar yürütülüyor.