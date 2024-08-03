Bilecik'in 2024 nektarin ve şeftali ihracat hedefi 2.500 ton

Şaeftali ve nektarin yetiştiriciliğinin yoğun yapıldığı Çerkeşli köyü başta olmak üzere Beşevler, Oğulpaşa, Akçapınar, Eğricek, Sarıyazı, Hisarcık, Bereket, Ağlan ve Ciciler köylerinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlanan 92 bin 332 liralık destekle, 229 dekar alana 15 bin sertifikalı fidan dikildi.

Üreticiler, 'Osmaneli Yaylaları Sulanıyor Tarımsal Üretim Katlanıyor Projesi' kapsamında Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'nın (BEBKA) destekleriyle kurulan güneş panellerinden elde edilen elektrikle göletlerden ürünlerini sulayabiliyor. Temmuz ayında başlayan hasadın eylül sonuna kadar devam ettiği ilçede, 22 bin dekar alanda bu yıl yaklaşık 42 bin ton şeftali ve nektarin rekoltesi bekleniyor. Büyük bölümü ihraç edilen ürünler, yurt içinde ise çoğunlukla Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde tüketiliyor.

BEBKA projesi büyük fayda sağladı

Tüccar Recep Alkış, Çerkeşli ve çevre köylerden 4 yıldır şeftali ve nektarin alıp soğuk havada deposunda işleyerek piyasaya arz ettiklerini anlattı. Osmaneli Belediyesi Tarımsal Projeler Koordinatörü Abdullah Tetik ise ilçenin tarımsal anlamda ülkenin potansiyeli yüksek bölgelerinden olduğunu vurguladı ve ekledi: "Belediye olarak üreticilerimize destek olma adına toptancı hali inşa ettik. Üreticilerimizin ebatlama, paketleme sorununa karşı BEBKA'ya proje hazırladık. Meyve, sebze paketleme ve ebatlama tesisi kurduk. Kurduğumuz tesiste de üreticilerimizin ürettikleri ürünleri ebatlayarak daha ekonomik daha kazançlı bir şekilde tüketicilerle buluşturmaktayız. Belediye olarak tarımsal anlamda üreticilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz."