Bitkisel üretim destekleme ödemeleri 18 Haziran'da başlayacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bitkisel üretim destekleme ödemelerine önümüzdeki haftadan itibaren başlanacağını açıkladı.

Kilis ziyaretinde açıklamalarda bulunan Pakdemirli, "Pamuk, ayçiçeği, kolza, aspir, soya ile hububat, baklagil ve dane mısır fark ödemesi, sertifikalı tohum, organik gübre destek ödemeleri dahil olmak üzere önümüzdeki haftadan itibaren 2 milyar 550 milyon liralık bitkisel üretim desteklerini ödemeye başlıyoruz" dedi.

Destek ödemelerinin TC kimlik numaralarına göre 18 Haziran’dan itibaren çiftçilerin hesaplarına yatırılmaya başlanacağını ifade eden Pakdemirli, "Böylece bitkisel üretim desteklerinin yüzde 80’den fazlasını çiftçilerimize yılın ilk altı ayında ödemiş olacağız" diye konuştu.