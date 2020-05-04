Biyolojik mücadelede kullanılan faydalı böcek ithalatı serbest!

04 Mayıs 2020

MEHMET KARA

DÜNYA’nın gündeme getirdiği tarımsal üretimde kullanılan faydalı böceklerin tedarikinde sıkıntılara yol açan uygulama yürürlükten kalktı. COVID-19 salgınına karşı önlemler kapsamında canlı hayvan ithalat yasağı gevşetilerek biyolojik mücadele etmenlerinin (BME) ithalatı serbest bırakıldı.



Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Ürünleri Üreticileri ve Tedarikçileri Derneği (BİOTED) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Ateş, DÜNYA’ya yaptığı açıklamada, COVID-19 salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında 16 Mart 2020 tarihinden itibaren canlı hayvan ithalatının yasaklandığını hatırlattı. Bu kararın sağlıklı gıda üretimine zemin oluşturan tarımda biyolojik mücadele amacıyla kullanılan Biyolojik Mücadele Etmenleri’nin (BME) ithalatını da durdurduğunu hatırlatan Ateş, “Bu yüzden biyolojik mücadele ile üretim yapan işletmelerden gelen ürün taleplerini karşılamakta sıkıntılar yaşamaya başlamıştık. Aralarında faydalı böceklerin de bulunduğu bu ürünleri bulamayan çiftçilerimiz de kaygılanmaya başlamıştı” dedi.

BİOTED harekete geçti

Söz konusu yasak kararı alınır alınmaz, faydalı böcek ve benzeri biyolojik mücadele ürünlerini kullanan çiftçilerin sıkıntıyla karşılaşmaması için harekete geçtiklerini anlatan Başkan Ateş şunları söyledi:



“BİOTED olarak başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarla derhal temasa geçtik. Faydalı böceklerin hayvan ithalatı yasağı kapsamına alınmasıyla ürün bulamayan çiftçilerin zor durumda kalacağını anlattık, çiftçilerimizden gelen mesajları da aktardık. Üretimde yaşanabilecek sıkıntılara karşı bir çözüm geliştirilmesi için öneri ve taleplerimizi ilettik.”

Biraz zaman aldı ama kalktı

Hayvan ithalatına getirilen yasağın, Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda alınan bir karar olduğunu hatırlatan Ateş, şöyle devam etti:



“Tabii ki mesele sadece Tarım Bakanlığı’nı ilgilendiren bir konu değildi. Sağlık Bakanlığı’nın ilgi alanına da giren bir konu olduğu için ithalat yasağının kalkması biraz zaman aldı ama nihayetinde kalktı. Konunun hassasiyetini bilen Bakanlık yetkilileri sağ olsunlar konuyla ilgili bizi derhal telefonla bilgilendirdiler. Yasağın devam ettiği yaklaşık bir buçuk aylık sürede, biyolojik ve biyoteknik mücadele sektörü elbette zarar gördü. Ancak yasağın kaldırılması tedarikçi firmalarla çiftçilere kısa sürede durumu toparlama şansı tanıdı.”

Yeni dikimlere yetişti

“Faydalı böcek ithalat yasağı bir süre daha devam etseydi ciddi sıkıntılar ortaya çıkacaktı” diyen BİOTED Başkanı Ahmet Özgür Ateş şöyle konuştu:



“Kıyı kesimlerinde ürün hasadının en yoğun olduğu şu günlerde özellikle örtü altı üretim yapan çiftçiler zararlı böceklerle karşılaşmaları halinde sıkıntıya düşebilecekti. Ayrıca yüksek kesimlerde dikimlere başlayan çiftçiler faydalı böcek bulamayınca sadece kimyasal ilaçlara yönelmek zorunda kalacaktı. Bu nedenle yasağın kalkması hem çiftçiyi hem ürün tedarikçilerini rahatlattı.”

PAKDEMİRLİ’YE VE DÜNYA’YA TEŞEKKÜR

BİOTED Başkanı Özgür Ateş, faydalı böcek ithalat yasağının kaldırılması yönündeki taleplerini aktardıkları Tarım Bakanlığı’nın taşra ve merkez teşkilatındaki yetkililerden yakın ilgi ve anlayış gördüklerini bildirdi. Ateş şunları söyledi:



“Bu süreçte bize destek olan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye, değerli bürokratlarımıza, Tarım Bakanlığı aracılığıyla ulaştırdığımız taleplerimize anlayışla yaklaşan Sağlık Bakanlığı yetkililerine müteşekkiriz. Bu süreçte sesimizi duyuran DÜNYA Gazetesi’ne, çözüm için mesai harcayan BİOTED’in değerli üyelerine ve bizleri sabırla bekleyen cefakar çiftçilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Güvenli gıda için, biyolojik ve biyoteknik mücadele yöntemlerini tarımsal üretimde yaygınlaştırmak için çalışmaya devam edeceğiz.”

MANTAR ÜRETİCİLERİ KAYGILIYDI

Biyolojik ve biyoteknik yöntemler özellikle örtü altı tarım ile kültür mantarı üretiminde kullanılıyor. Mantar üreticileri bir sinek larvasını yiyen faydalı böcekleri kullanarak, kimyasal ilaç kullanmaktan kaçınabildiği gibi yüzde 7’ye varan oranlarda üretim artışı da sağlayabiliyor. Seralarda sebze meyve üreten çiftçiler de zararlılara karşı kimyasal ilaç yerine böcek tutucu aparatlar ya da haşereleri yiyen böcekleri kullanıyor. Bu sayede hem bitki sağlığı korunduğu için verim artışı sağlanıyor hem de ilaç kalıntısı riski ortadan kalktığı için ihracatta yaşanabilecek sıkıntılar elimine edilmiş oluyor. Faydalı böcek ithalatı yasağı hem mantarcıları hem seracıları kaygılandırıyordu.