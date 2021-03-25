Bodrum Belediyesi'nden tarıma yatırım çağrısı

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, ilçedeki iş adamlarına tarıma yatırım yapmaları çağrısında bulundu. Karaova'da tarımsal faaliyetlerin önemli teşvik ve desteklerini paylaşmak üzere Bodrum Belediyesi ile Bodrum Esnaf ve Sanayici İşadamları Derneği (BESİAD) işbirliğinde düzenlenen “Bodrum Belediyesi Karaova’da Tarım İçin Sizi Çağırıyor” konulu online toplantıda ilçedeki iş insanları, üreticiler ve akademisyenler bir araya geldi.

Geçmiş yıllarda ana geçim kaynağı tarım olan Bodrum’un yeniden üretime yönelerek kendi kendine yetebileceğini söyleyen Başkan Ahmet Aras, “1970’lerden sonraki turizm hareketleri ile birlikte Bodrum'un tanınması, insanları yavaş yavaş tarımsal üretimden uzaklaştırdı. Bu topraklar, binlerce yıldır ekilen biçilen topraklar. Pandemi döneminde gördük ki, gıdaya, özellikle sağlıklı gıdaya ulaşmak çok önemli. Bodrum'un, halkın ihtiyacı olan ürünleri belirledik. Onlarla ilgili üretim yaptırmak için köylerimizde çalışmalara başladık. Çömlekçi, Bahçeyakası, Kemer köylerinin tam ortasında bulunan geniş ve sulak arazi inanılmaz bir üretim merkezi olabilecek bir yer. Buralarda sadece buğday ve mısır ekiliyor ama bunu katma değeri çok yüksek ürünlerle değiştirebiliriz. Bodrum'un ihtiyacı olan taze yaş sebze ve meyveyi burada üretebiliriz. Pilot bölge olarak seçtiğimiz bu bölgede bunu başarmaya çalışıyoruz" dedi.

Çiftçiyi desteklemeliyiz

Projenin turizme de katkısı olması için çalışmaların o yönde yürütüldüğünü dile getiren Aras, "Turizmi sadece deniz, kum, güneş olarak göremeyiz. Aynı zamanda kültür turizmi, gastronomi turizmi ile bu toprakların da turistler tarafından gezilmesi, bilinmesi, insanların öğrenmesi, neler yapıldığını görmeleri lazım. 3-4 aya sıkışan turizm ticaretimizi daha da arttırabilelim, bütün kışa yayabilelim. Bodrum çok değerli bir yer. Dünya da bunu kabul ediyor. Diğer taraftan da çiftçiyi, üreticiyi destekleyerek emeğinin boşa gitmemesini sağlamak zorundayız. Bu sayede o toprakları muhafaza eder, betona teslim etmeyiz. Çiftçimizin yerinde kazanmasını sağlamak ve kontrollü üretim için kooperatifl eşmenin şart olduğunun bilincindeyiz. Tarım, balıkçılık ve hayvancılıkta kooperatifleşmeyi destekliyoruz. Üreticimizle garantili satışlar için protokol imzalayarak, alım garantili ve sözleşmeli üretimi teşvik ediyoruz" diye konuştu.

Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'nden sorumlu Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, tarımsal kalkınma üzerine yürütülen çalışmaları, hayata geçirilen ve geçirilecek yatırımları BESİAD üyelerine anlattı. Bodrum ve Karaova’da tarımın kalkınmasını sağlamak için iş insanlarını yatırım yapmaya çağıran Yılmaz, önemli olanın sadece tarımı daha da geliştirebilmek olduğunu, tarım alanları için yatırım yapmak isteyenlere, belediye olarak ellerinden gelen tüm desteği vereceklerini ifade etti.

Yılmaz, Karaova Bölgesi'nde tarıma açılan alanların toprak analizinin yapıldığını, tarım yapmak isteyen kişilere tarım mühendisinden, gübre, fidan, tohum hibesinden ve tarım aleti desteğine kadar birçok konuda destek verileceğini iletti. Bodrum Belediyesi tarafından %50 alım garantisinin de verileceğini belirten Yılmaz, “Tarımsal faaliyetlerde yatırım yapmak isteyen arkadaşlarımızın, Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nde bu konu ile ilgili görevlendirilmiş personelle iletişime geçmeleri yeterli olacaktır” diye konuştu.