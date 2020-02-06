Borsalar, lisanslı depoculuk için ortak çalışıyor

06 Şubat 2020

Osman ŞİŞKO

Tarım ürünlerinin sağlıklı bir ortamda saklanabilmesi ve sonrasın da ticaretinin yapılabilmesini kolaylık sağlayan lisanslı depoculuk ve ürün borsacılığı ile ilgili ticaret borsalarının çalışmaları sürüyor. Konu ile ilgili olarak Erzincan Ticaret Borsası (ETB) ile Trabzon Ticaret Borsası (TTB) başkan ve yönetim kurulu üyeleri, Trabzon Ticaret Borsası’nda bir araya geldiler. Borsanın çalışmaları ve kotasyon ürünleri hakkında bilgiler aktaran Erzincan TB Başkanı Akar, lisanslı depo kurma düşünceleri olduğunu belirterek “Bunun için üyelerimizle bir toplantı gerçekleştirdik. İhtiyaç hasıl oldu. Artık sistem onu işaret ediyor. Bu konu üzerinde bir takım görüşmelerimiz olacak. Buraya da onun için geldik. Lisanslı depo kurma düşüncemiz var. Aracı kurumla ilgili de arayış içerisindeyiz” dedi.

TTB Başkanları Ergan ve Arslantürk de öncelikle Erzincan heyetinin ziyaretinden memnunluk duyduklarını dile getirerek “Aracı kurum konusu tek başına olacak bir şey değil. Birkaç borsa bir araya gelmek zorunda. Lisanslı depo konusuna gelince oldukça önemli bir konu. Burada hedef Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası ( VOP)’nı harekete geçirebilmek. Lisanslı depo sayısı bölgede arttığı takdirde ticaret daha da derinlik kazanmış olacak. Bu da önümüzü görme açısından son derece önemlidir. Biz üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Ortak fikir alışverişinde bulunabiliriz” dedi.