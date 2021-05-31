Bu yıl 150 bin ton tütün üretimi bekleniyor

Muş'ta tütün ekiminin yapıldığı tarlalarda incelemelerde bulunan Türkiye Tütün Üretim ve Pazarlama Kooperatifleri Birliği Genel Başkanı Şeyhmus Solgun, üreticilerin taleplerini ve yaşadıklarını sıkıntıları dinledi. Solgun, bu yıl 81 milyon 400 bin dönüm alanda yaklaşık 55 bin çiftçi tarafından tütün ekiminin gerçekleştirildiğini söyledi.

Muş ve Bitlis'te çalışmaların yeni başladığını belirten Solgun, şöyle konuştu: "Muş'ta bu yıl 8 şirketle sözleşme gerçekleştirildi. Yüzde 30 ülke ürünü kullanma zorunluluğu geldiği için firmalar çiftçilerimizle daha fazla sözleşme yaptı. Tütün derken insanlarımızın aklına yalnız sigara gelmesin. Tütün bir sanayi ürünü, aynı zamanda kozmetik alanında, zirai ilaçlarda da kullanılıyor. Amacımız ithalatı azaltmak, ithal ettiğimiz ürünün karşılığını kendi ülkemizdeki çiftçimize kazandırmak. Bunun için çaba gösteriyoruz. Bu yıl ülkemizde 150 bin ton tütün üretimi bekliyoruz. Bu vesileyle ithalatı azaltmamız gerekiyor."