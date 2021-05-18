Buğday alım fiyatının ekim alanlarını artırması bekleniyor

Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği (IAOM) Avrasya Başkanı Eren Günhan Ulusoy, "Buğdayda (alım fiyatındaki) yüzde 36'yı aşan artış oranı, ekim alanları ve üretimin artırılması için çok önemli bir adım oldu." dedi.

Ulusoy, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulan hububat alım fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ulusoy, ton başına ekmeklik buğday alım fiyatının Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) çok üzerinde, yüzde 36,4 artırılarak 2 bin 250 lira olarak belirlendiğini, buğdayın kalitesine göre açıklanan fiyatların üzerine ayrıca yüzde 2 ilave fiyat uygulanacağını söyledi.

Arpa alım fiyatının ise yüzde 18,6 artışla 1.750 liraya yükseltildiğini bildiren Ulusoy, şunları kaydetti:

"Açıklanan rakamlar, çiftçi açısından olumlu bir hamle oldu. Özellikle buğdayda yüzde 36'yı aşan artış oranı, ekim alanları ve üretimin artırılması için çok önemli bir adım oldu. Son 10-15 yılda bu alanda gerileme vardı. Bu adımı atan Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. Her bir karış toprağın boş bırakılmaması, ekilmesi ricası tarımın gelecekte ne kadar önemli bir hal alacağını göstermiş oldu. Fiyat artışının Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile orantılı olması doğru bir karar."

"Salgın sürecinde buğdaya ilgi arttı"

Eren Günhan Ulusoy, Türkiye'de her yıl 19 ila 21 milyon ton arasında buğday rekoltesi gerçekleştiğini belirterek, dünya buğday üretiminin 2020-2021 sezonunda yüzde 1,4 artışla 773 milyon ton, 2021-2022 sezonunda ise yüzde 3 yükselişle 790 milyon ton olmasının öngörüldüğünü söyledi.

Salgın nedeniyle yeniden stratejik bir ürün olarak ön plana çıkan buğdaya ilginin arttığını aktaran Ulusoy, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Salgın süreciyle birlikte kapasite kullanımımız yüzde 50'lerden yüzde 85'lere kadar çıktı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine göre, Türkiye'de 563 aktif un fabrikası var ve Türkiye'nin toplamda yıllık 28 milyon ton un üretim kapasitesi bulunuyor. 2002'de 253 bin ton olan un ihracatımız, 2020 sonu itibarıyla yaklaşık 3 milyon tona ulaştı. İhracat geliri açısından ise 47 milyon dolardan 1 milyar dolara yükseliş var. Un, dünyada en aktif ve en önemli sektörlerde birisidir. Bu yıl da yine 3 milyon tonun üzerinde bir ihracat bekliyoruz ve Türkiye, geçtiğimiz 7 yılda olduğu gibi yine dünyanın un ihracat şampiyonu olacaktır."