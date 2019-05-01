Buğday da patates soğan gibi alarmda!
Sektör temsilcileri, tedbir alınmadığı takdirde patates ve soğanda yaşanan arz talep sorununun, buğdayda da yaşanmaya başlayacağı uyarısında bulundu. Hilal Sönmez'in haberi...
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