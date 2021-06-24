Buğday fiyatları ne kadar oldu?

Buğday üreticileri buğday hasadına devam ediyor. Bu süreçte buğday fiyatları merak ediliyor. Bu yıl kuraklık nedeniyle buğday üretiminde ciddi düşüş yaşanması beklenirken, bu düşüşün buğday fiyatlarını etkilemesi bekleniyor.

İç piyasada artan buğday fiyatları frenlenmek isterken, ithalat seçeneğinin üstünde duruluyor.

Buğday fiyatları (en az-en çok)

Güneydoğu sert buğday 1. grup: 2,830-2,870

Güneydoğu sert buğday 2. grup: 2,750-2,780

Güneydoğu sert buğday 3. grup: 2,570-2,620

İç Anadolu sert buğday 1. grup: 2,640-2,670

İç Anadolu sert buğday 2. grup: 2,600-2,620

İç Anadolu sert buğday 3. grup: 2,540-2,580

Ekmeklik buğday 1. grup: 2,560-2,600

Ekmeklik buğday 2. grup: 2,490-2,530

Ekmeklik buğday 3. grup: 2,400-2,430

Buğday fiyatlarında arz endişesi

Buğday fiyatları, mahsülün yalnızca yüzde 27'sinin en üst kalitede olduğu raporu sonrasında arz endişesiyle yüzde 1 yükseldi. ABD Tarım Bakanlığı'nın raporuna göre, her ne kadar hafta sonundaki yağışlar bir miktar rahatlama sağlasa da kurak geçen baharlık buğdayın ürün kalitesi belirgin şekilde düştü. USDA mahsülün yalnızca yüzde 27'sinin en üst düzey kalitede olduğunu açıklarken, bir önceki rapor dönemine göre 10 puan gerileyen bu oran piyasanın beklentilerinin çok altında kaldı. Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan buğday kontratı dün yüzde 0.3 yükseldikten sonra bugün de yüzde 1 yükselerek 6.71 dolar/bushel yani 246.6 dolar/ton seviyesine çıktı. Mısır vadeli kontratları dün yüzde 0.6 geriledikten sonra bugün yüzde 0.2 artışla 6.60 dolar/bushel, yani 259.8 dolar/ton seviyesine yükseldi. Soya fasulyesi yüzde 0.2 değer kaybederek 14.12 dolar/bushel yani 518.8 dolar/ton seviyesine geriledi.