Buğday fiyatları ne kadar oldu? Yükseliş devam ediyor

Küresel gıda fiyatlarında yaşanan artış son dönemde dünya genelinde en çok konuşulan konulardan olurken, bu krizin sembollerinden biri buğday oldu. Buğday fiyatları hızlı yükselişiyle dikkat çekerken, yılbaşından bu yana buğday fiyatları yüzde 60'ya yakın yükseliş yaşadı. Buğday fiyatlarındaki artışla yaşanan buğday krizi beraberinde ekmek krizini de gündeme getirdi.

Ali Ekber Yıldırım'ın yazısına göre, dünya buğday üretimi 2022- 2023 sezonunda yaklaşık 775 milyon ton (774,83 milyon ton) olarak tahmin ediliyor. Geçen sezona göre 4 milyon ton daha az üretim olacak. Üretim düşüşünün ağırlıklı olarak Ukrayna kaynaklı olması bekleniyor. Diğer üretici ülkelerden Hindistan’ın üretiminin aşırı sıcaklar nedeniyle 111 milyon ton yerine 105 milyon ton olarak gerçekleşmesi hesaplanıyor. Avrupa Birliği üretiminde çok büyük bir değişiklik beklenmiyor. Kanada ve Rusya’da ise verimin yüksek olacağı ve üretimin artacağı beklentisi var. Türkiye’nin bu yıl üretiminin artması bekleniyor. ABD’de geçen yıla göre daha iyi bir üretim olacak. Fas, kuraklık nedeniyle üretimin yüzde 65 civarında düşeceğini duyurdu.

Buğday fiyatları yükseliyor

Buğdayın Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları doların gerilemesi, ham petrolün kazanım elde etmesi ve başlıca hububat üreticisi olan ülkelerde üretimi tehdit eden hava şartları nedeniyle yükseldi.

Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan buğday vadeli kontratları geçen hafta yüzde 0.74 geriledikten sonra bugün yüzde 0.9 artışla 10.79 dolar/bushel, yani 396.5 dolar/ton seviyesine yükseldi.

Avrupa Birliği'nin en büyük hububat üreticisi olan Fransa'da görülen aşırı sıcak hava koşullarının nedeniyle ülkedeki kuraklığın daha da kötüleştirmesi buğday ve arpa rekoltesinin art arda ikinci haftada da düşmesine neden oldu.