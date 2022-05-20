Buğday taban fiyatında ‘haftalık güncelleme’ beklentisi

Eray ŞEN

Türkiye’de ilk buğday hasadının başlaması beklenen Adana’da, destekleme alım fiyatı konusunda, farklı sesler yükseliyor. Geçtiğimiz günlerde Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şubesi’nin, taban fiyat beklentisini 8 lira olarak duyurmasının ardından bir başka açıklama Adana Çiftçiler Birliği’nden geldi. Birlik Başkanı Mutlu Doğru, buğdayın bu haftaki piyasa koşullarına göre alım fiyatının 5.75 lira; mazot, gübre ve sertifikalı tohum desteği ile beraber çiftçinin eline geçecek paranın 6.15 lira olması gerektiğini belirtirken, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) değişen piyasa koşullarına göre, alım fiyatını her hafta güncellemesini istedi.

Doğru, buğday piyasasında yaşanan son gelişmeler ve farklı taban fiyat beklentileri ile ilgili şunları söyledi: “Piyasada buğday şu anda 5.95-6 lira. Biz de taban fiyatı konusunda piyasanın fiyatını istiyoruz ama buradaki önemli nokta; bu fiyat tabandır ve her hafta TMO tarafından güncelleme yapılması gerekir. Mesela bu hafta 5.75, haftaya 6, öbür hafta 6,5, temmuzda 10 lira yapsın. Fiyat, piyasanın durumuna göre belirlenmeli.”

Mutlu Doğru, 2022 maliyet tablosunu da açıkladığı değerlendirmesinde, “Şu anda kilo başına 20 kuruş prim desteği istiyoruz ancak onun da güncellenmesi şartıyla. Böylece fiyat 5.95 lira oluyor, yaklaşık 20 kuruş da mazot, gübre ve sertifikalı tohum desteği düşüyor, hepsini topladığınız zaman 6.15 lira yapar. Bu haftaki koşullara göre çiftçinin eline geçmesi gereken rakam budur. Bu hesabı bu hafta yaptık ama haftaya dünyada fiyat artarsa, bununla beraber TMO da alım fiyatını artırmalı. Bunun için TMO’ya yetki verilmesi lazım. Yoksa piyasaya bu fiyatla girer ve böyle kalırsa, bir kilo mal alamaz” açıklamasını yaptı.

Haftalık güncellemenin dışında; alım fiyatlarıyla birlikte satış fiyatları ve şartlarının da açıklanması beklentisinde olduklarının altını çizen Doğru, “Bizim çıkardığımız maliyet tablosundaki rakamlar, maliyetin yapıldığı tarihteki fiyatlar dikkate alınarak hazırlandı. Herkes diyor ki 18 liraya mazot mu var ama üretimin ilk aşamalarında 10 liraya da aldık, 18 liraya da aldık, son olarak biçerken 22 liraya alacağız. Bunun ortalamasına baktığınızda mazotun maliyeti 18 lira" açıklamasını yaptı.