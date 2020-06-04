Buğday üretimi bu yıl 20 milyon tonu aşacak

04 Haziran 2020

DÜNYA/İSTANBUL

Türkiye genelinde 1 Ekim 2019-30 Nisan 2020 arasındaki dönemde yağış ortalaması ortalamanın yüzde 6 aşağısında gerçekleşirken, bu ortalama bölgelere önemli değişiklikler gösterdi. Ulusal Hububat Konseyi’nin raporuna göre, söz konusu yağış buğday için dengeli bir seyir izlemiş oldu. Bu gelişmelerin etkisi ile Türkiye genelinde buğday ekim alanlarında geçen yıla göre yüzde 3 dolayında artış gerçekleşirken, makarnalık ekimlerinde ise bu oran yüzde 10 seviyelerine çıktı. Bu dönemde gübre kullanımı da fiyatların dengeli seyretmesi nedeni ile bir önceki döneme göre arttı. Rapor sonuçlarına göre bu durum rekolte artışı da beraberinde getirecek. Türkiye’de uzun yıllar buğday ekim alanı ortalaması 7 milyon hektar, üretim ortalaması ise 19,7 milyon ton olarak gerçekleşti. Raporda bu yıl ise buğday üretiminin yüzde 2 artış ile 20.1 milyon tona çıkacağı belirtildi.

Arpada 12 yılın rekoru kırılacak

Rapora göre arpa ise 2009 yılından bu yana 2.4 milyon hektar ile 3.0 milyon hektar arasında değişen alanlarda ekim gerçekleşti. Raporda, “2017 yılından bu yana düzenli olarak ekimi artmakla birlikte, geçen üretim yılında belirgin artışla 2.9 milyon hektar alanda arpa ekimi yapıldı. Bu artışta da arpa fiyatlarındaki yükselişin büyük payı büyük. Arpanın ekim alanındaki değişime ve iklim koşullarındaki farklılıklara bağlı olarak, 2009 yılından günümüze üretimi 6.3 milyon ton ile 7.9 milyon ton arasında değişim gösterdi” denildi. Arpanın ekonomik değerinin artması nedeni ile bu yıl da ekim alanının yüzde 4-5 artış ile, 3.0 milyon hektara ulaşması nedeni ile üretimin son 12 yılın rekorunu kırarak, 8.4 milyon tona çıkacağı öngörülüyor. Öte yanda. Dünyada ise bu yıl arpa üretiminin düşmesi ve fiyatların artması bekleniyor.

Yulafın sanayide kullanımı arttı

Tahıllar içinde mısırdan sonra en yüksek yağ oranına sahip olan yulaf da yüksek besin değerine sahip olması ile de ön plana çıkıyor. Rapor, ürünün, bebek mamalarında, bisküvi ve ekmek yapımında kullanımının artmaya başladığını ortaya koydu. Son 11 yılda ekim alanı 86 bin hektar ile 113 bin hektar arasında, üretimi ise 204 bin ton ile 265 bin ton arasında değişen yulafın bu üretim yılında 112 bin hektar alanda ekileceği ve 265 bin ton üretim yapılacağı tahmin ediliyor.

Lisanslı depolar önemli bir araç haline gelebilir

Pandemi sürecinde gelişmiş birçok ülkede bile market rafları boşalırken, Türkiye’de gıda sorunu yaşanmadığına dikkat çekildi. Raporda Türkiye’nin tarım-gıda ülkesi olmasının bunda etkili olduğu belirtildi. Öte yandan TMO’nun piyasayı regüle edici fonksiyonu ve yeterli stok yapmasının hayati öneme sahip olduğuna dikkat çekildi. Raporda yer alan bilgilere göre, TMO, buğday satışlarına devam ediyor. TMO’nun bundan sonraki dönemde çok daha fazla miktarda stok planlaması ve bunu kalıcı bir politika haline getirmesi bekleniyor. Rapor, bu stratejide lisanslı depoların önemli bir araç olduğuna ve özel sektörün de planlı bir şekilde bu sürece dahil edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Dış ticarette bozulma sinyalleri



Raporda en çok dış ticaretin olumsuz etkilendiği ve oluşan lojistik sorunları nedeni ile dış ticaret dengesinde de bozulma sinyallerinin gelmeye başladığına dikkat çekildi. Raporda bütün bunların tarım ve gıda sektöründe küresel ölçekte bir kriz endişesini beraberinde getirdiği belirtilerek, “Sayıları otuzu geçen ülkenin tarım ürünleri ihracatına kısıtlama getirmesi ya da kısıtlama hazırlığı yapması dünya genelinde gıda fiyatlarının yükselmesi eğilimini ortaya çıkardı. Yeni hasadın başlamasının fiyat yükselişini frenleyeceği beklentisi olsa da şu an buğday fiyatları FOB 225 dolar/ton civarında seyrediyor” denildi.