Buğdayda sertifikalı tohum satışı %30 azaldı

Hüseyin GÖKÇE

Piyasalarda yaşanan belirsizlikler çiftçileri üretimden uzaklaştırıyor. Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Başkan Yardımcısı Savaş Akcan, sertifikalı tohum kullanımının geçmiş döneme göre yüzde 30 azaldığını belirtirken, bunun bir kısmının çiftçinin üretimden vazgeçmesinden kaynaklandığını aktardı. Growtech Fuarı kapsamında düzenlenen etkinlikte basın mensuplarıyla bir araya gelen Akcan, çiftçilerin tarladan kaçmaya başladığını bildirdi. Hızlı fiyat değişimi sebebiyle, çiftçilerin ürünü ekerken kullandıkları girdilerin maliyetini bilemediklerini dile getiren Akcan, aynı şekilde hasat zamanı satış fiyatının da ne olacağını bilemediği için çiftçilerin “kumarcı” gibi olduklarını kaydetti.

“Tohum takas şenlikleri riskli, kontrol gerekli”

Tarımsal üretimde maliyet kaynaklı ciddi sorunlar bulunduğunu söyleyen Akcan, buna karşılık sorun yok gibi gösterme çabalarının, sorunu çözmenin önüne geçtiğini belirtti. Son dönemlerde giderek artan, ata tohumlarının takas şenlikleriyle el değiştirmesi konusuna da değinen Savaş Akcan, bunların bulundukları yerin toprak özelliklerine uygun tohum olduğunun altını çizerken, “Üstelik bu tohumların kime gittiğini bilmiyoruz. Nereden geldiği belli olmayan insanlara ülkemizin gen kaynaklarını da bir anlamda teslim etmiş oluyoruz” diye konuştu.

Mısır ve ayçiçeğine yönelim var

TÜRKTOB Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ahmet Yılmaz ise çiftçilerin gelecek kaygısı taşıdıkları için tereddütlü hareket ettiklerini söyledi. Hasat döneminde birçok çiftçinin buğdayı 2.7 liraya sattığını hatırlatan Yılmaz, bugün fiyatın 5 liraya yaklaştığını aktardı. Yılmaz, çiftçilerin bir kısmının verim düşüşünü göze alarak sertifikalı tohum yerine, kendi ürettiği buğdayı tohum olarak kullandığını aktardı. Tahıl üreticisinin birim alandan daha yüksek gelir elde edilen mısır ve ayçiçeğine yöneldiği bilgisini veren Yılmaz, bu ürünlerin de daha fazla su tükettiğini belirtti.

“Tohumculukta Ar-Ge desteği verilmeli”

Sorunun çözümü için önerilerde bulunan TÜRKTOB Başkan Yardımcısı Savaş Akcan, ilk olarak çiftçinin daha tarlaya girmeden, yani ekim yapmadan ürünün hasat dönemindeki fiyatının belli olması gerektiğini bildirdi. Tarımsal desteklerin zamanında ödenmesinin de önemine işaret eden Akcan, tohumculuk özelinde sektörün maliyeti çok yüksek olan Ar-Ge faaliyetlerine destek verilmesi gerektiğini vurguladı. Başkan Akcan, Türki Cumhuriyetlerin tarıma elverişli geniş arazileri bulunduğunu belirtirken, sektörün burada teknolojik üretim yapmasının önünün açılması halinde, hem o ülkelerin hem de Türkiye’nin kazançlı çıkacağını söyledi.