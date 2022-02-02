Bursa İl Tarım, iki yılda 500’ü aşkın kişiye eğitim verdi

BURSA (DÜNYA) - Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ortaklığında düzenlenen ‘Sosyoekonomik Entegrasyonun Desteklenmesi ve Geçim Sağlama İmkanlarının Yaratılması Aracılığıyla Türkiye’de Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Ev Sahibi Toplulukların Dayanıklılığının Geliştirilmesi Projesi’ kapsamında düzenlenen İstihdam Fuarı yapıldı. Etkinlikte konuşan Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, projenin mesleki eğitimler, uygulamalı çiftçi okulları, tarımsal beceri geliştirme programı ve Kooperatif Destek Programı olmak üzere 4 kısımdan oluştuğunu söyledi. Mesleki eğitim alanında son iki yılda 14 eğitim düzenlediklerini 320 faydalanıcının sertifika almaya hak kazandığını anlatan Aygül, Uygulamalı Çiftçi Okulları projesi kapsamında 6 okulda 150 faydalanıcıya eğitimler verildiğini aktardı.

Tarımsal Becerilerin Geliştirilmesi Programı (ASDP) kapsamında Geçici Koruma Kapsamında olan Suriyelilere yönelik düzenlenen eğitimlerden de 85 kişinin faydalandığını ifade eden Hamit Aygül, “Son olarak kırsalda yer alan bir kadın kooperatifimiz olan “Uludağ Yiğitali Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ”ne kapasite geliştirme hedefli finansal ve teknik destek sağlandı. Bu Kooperatifle ilgili çalışmalarımız halen devam etmektedir. Bakanlığımız Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü öncülüğünde, FAO ile birlikte, 2019 yılından beri yürütmekte olduğumuz birçok projeyi başarıyla tamamladık. Bu süreçte bizlerle işbirliği içinde olan tüm kurum ve kuruluşlarımıza, işverenlere, eğitilen faydalanıcılara ve kurum çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum” dedi.