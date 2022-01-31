Bursa’da 19 yılda 21 baraj ve 16 gölet inşa edildi

BURSA (DÜNYA) - İnşaatı devam eden 5 adet sulama inşaatının tamamlanması ile toplam 24 bin 490 dekar arazinin sulanabileceğini belirten Yıldız, “Bu sulama tesislerinin hizmete girmesiyle birlikte Bursa zirai üretimde ülkemizin söz sahibi illerinden biri olacaktır” dedi. Marmara’nın ve ülke tarımının en önemli illerinden biri olan Bursa’da ziraatın daha da gelişmesi için son 19 yılda kente 120 adet tesis ile 4 milyar 295 milyon lira yatırım yaptıklarını vurgulayan Kaya Yıldız, “Bursa’da son 19 yılda 21 baraj ve 16 gölet inşa ettik. Diğer taraftan Bursalı vatandaşlarımız ve çiftçilerimizin kalkınması için baraj, gölet ve sulama tesislerinin önemi çok fazla. Dolayısıyla Bursa’nın su kaynaklarını değerlendirmek için y eni barajlar inşa ediyoruz. Bu kapsamda 10 adet barajın yapım çalışmaları devam etmektedir” diye konuştu. Yıldız; ayrıca; taşkın riskini azaltmak için son 19 yılda tamamlanan 20 adet taşkın koruma tesisi ile 14 yerleşim yeri ve 47 bin 403 dekar arazinin taşkın kontrolünün sağlandığını aktardı.

Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri kapsamında Bursa’da toplam 175 bin 490 dekar alanda arazi toplulaştırma tescili yapıldığını hatırlatan Yıldız, şu bilgileri verdi: “Bursa ilinde 38 adet yerleşim birimi, arazi toplulaştırmasından faydalanmaktadır. Toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri ile toprağımız daha kıymetli ve daha verimli olmaktadır. Öte yandan Bursa’da son 19 yılda 12 adet Hidroelektrik Enerji (HES) Tesisi işletmeye alınarak yıllık 656,94 milyon KWh enerji üretimi sağlıyor. Kurulu gücü 186,99 MW olan bu tesisler sayesinde milli ekonomimize katkı sunuyoruz.”