Bursa’da ahududu hasadı başladı

DÜNYA (BURSA) - Kestel Kozluören Mahallesi’nde düzenlenen törene Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik’in yanı sıra Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) Yönetim Kurulu Başkanı Senih Yazgan, Tarım İl Müdürü Hamit Aygül, Tarım Peyzaj AŞ Genel Müdürü Semih Polat, Kozluören Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Hüseyin Özdaş ve yetkililer katıldı. Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Tarım ve Peyzaj AŞ, HAGEL ve BUSKİ marifetiyle kırsala desteklerinin devam ettiğini söyledi.

Son 3 yılda 1 milyon 515 bin 807 fidan dağıtımı yapıldığını hatırlatan Çelik, “2022 hibeli fidan desteği projesiyle üreticilerimize yaklaşık 2.5 milyon adet yaban mersini, aronya, ahududu fidanı ve çilek fidesi desteği planlamaktayız. Hedefimiz ise 2023 yılında toplamda 5 milyon fidanı üreticimizle buluşturmak. Fidan desteğini 3 yıldır yüzde 50 hibeyle yapıyorduk. Bu yıl ise hibe desteğini yüzde 60’a çıkarttık. Polka cinsi ahududuyu çiftçimizle buluşturduk. Böylece 1 dekardan elde edilen üretimi 700 kilodan 2 tonu aşacak seviyelere getirdik. Bursa’daki yıllık üretimi 30 bin tona çıkartmayı hedefliyoruz. Bursa tarımı Büyükşehir’le daha çok kazanıyor ve kazandırıyor. Ahududu hasadımız hayırlı ve bereketli olsun” dedi.

UYMSİB Yönetim Kurulu Başkanı Senih Yazgan, ahududunun ticari değerinin son 4 yıldır ön plana çıktığını dile getirdi. Tarım İl Müdürü Hamit Aygül ise, Bursa’da ahududu üretimini yılsonunda 5 bin 200 ton olarak hedeflediklerini vurguladı.