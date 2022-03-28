Bursa'da tarıma 56 milyon liralık yatırım

DÜNYA (BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından tarımda verimin artırılması amacıyla sektör temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen ‘Tarımsal Destekler Bilgilendirme Paneli’, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi (Merinos AKKM) Orhangazi Salonu’nda yapıldı. Tarım A.Ş, TMMOB, Tarım İl Müdürlüğü, AgriCities, Ziraat Mühendisleri Odası, BEBKA, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ve Bursa Kent Konseyi, fuaye alanına kurdukları stantlar ile çiftçilere tarımsal kredi, hibe destekleri ve doğru tarım uygulamaları konusunda bilgiler verdi.

Bursa’nın tarımsal anlamda potansiyelinin yüksel olduğunu ve son yıllarda ciddi mesafeler kat edildiğini dile getiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Büyükşehir Belediyesi olarak, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığımız, Tarım Peyzaj A.Ş, BUSKİ ve HAGEL olarak tabir yerindeyse 4 koldan tarım için seferberlik başlattık. Ürün toplama merkezleri, ekipman destekleri, tarımsal tahmin ve erken uyarı istasyonları, ipekböcekçiliği ve arıcılık destekleriyle altyapının yükseltilmesi çabası içerisindeyiz. Fide fidan desteklerinde dönem sonuna kadar 5 milyon fidan desteğini hedef olarak belirledik. Tarım A.Ş. ile damızlık vasfını korumuş Merinos ırkı koyunlarımızın sübvansiyonlu kredi desteğini sağladık. Yine yaban mersini, ahududu, aronya, çilek ve lavantaya varana kadar fide ve fidan desteklerimiz devam ediyor. Çiftçilerimize gübre desteğine de devam edeceğiz. Göreve geldiğimizden bu yana tarım alanına yaklaşık 56 milyon TL değerinde yatırım yapılmış oldu” dedi. Aktaş, HAGEL ve BUSKİ aracılığıyla yapılan desteklerin artarak süreceğini söyledi.

Program, UÜ. Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Turgut’un moderatörlüğünde Tarım ve Orman İl Müdürü Hamit Aygül, Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Serkan Durmuş, Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı DR. Fevzi Çakmak, BEBKA Genel Sekreteri Doç. Dr. M. Zeki Durak, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Bursa İl Koordinatörü Bilal Tunç ve TARSİM Bursa Bölge Müdürü Oktay Çakıroğlu’nun katıldığı panel ile sona erdi.