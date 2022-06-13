Bursa’nın siyah inciri yeni pazarlara açılacak

DÜNYA (BURSA) - Bursa’nın birçok ürünüyle dünya ticaretinde söz sahibi olabilecek bir şehir olduğunu vurgulayan UYMSİB Başkanı Prof. Dr. Senih Yazgan, Bursa’yla özdeşleşmiş olan siyah incirin dış ticaretteki pazar payını daha da artırmak istediklerini vurguladı. Yazgan, “Mart ayında başlayan ‘Hedef Pazarlarda Yerinde Pazar Araştırması’ konulu danışmanlık faaliyetindeki Ur-Ge projemizle dünyada siyah incirimizin yerini, girebileceği yeni pazarları, ihracatta yapılan yanlışları kümede yer alan firmalarımızla değerlendirdik. Proje kapsamında desteklerden yararlanmak isteyen üyelerimize danışman firma tarafından örnek projeler ve öneriler sunuldu. Projemizde yer alan firmalarımız eğitimlerden çok yararlandılar. Bursa’yla özdeşleşmiş siyah incirin, yeni pazarlara açılmasını sağlayacak projemizin ürünün tarımına da önemli katkı yapacağı inancındayım” dedi.