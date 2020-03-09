Bursa’nın üreten kadınları Tarım İl Müdürlüğü’nde buluştu

09 Mart 2020

BURSA (DÜNYA) - Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül’ün ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmaya Bursa’da faaliyet gösteren üreten kadın kooperatif ve dernekleri başkanları ile üyelerinin yanı sıra kurum personelleri de katıldı.

Törende konuşan İl Müdürü Aygül “Ülkemizde olduğu gibi ilimizde de gerek toplumsal hayatta gerekse tarımsal üretimde kadının rolü ve onun kattığı gücün farkındayız. Bizler hizmet verdiğimiz her alanda cinsiyet ayırt etmeksizin üreticilerimizi güçlendirmek için çalışıyoruz. Sürdürebilir üretim ve piyasa koşullarında rekabet gücüne sahip çiftçilerimizle Bursa tarım ve hayvancılığı için emek veriyoruz. Sizlerle birlikte omuz omuza ülke ekonomimize katkı sunmak için çaba harcıyoruz. Toplumsal hayatın her kesiminde ve tarımsal üretimde bu ülkenin kadın ve erkekleri olarak bir arada, el ele, daha iyi yarınlarımız için üretim yapıyoruz” dedi.

Kadın örgütlenmesinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için desteklenmesine önem verdiklerine değinen Hamit Aygül, “Dernek ve Kooperatif olgusu, kadınlara ekonomik anlamda yarar sağlamanın yanı sıra sosyal statü kazandırması bakımından da önemlidir. Kadınlarımızın kendine güvenlerinin artırılması, sosyal dayanışmanın güçlendirilmesi ve kültürel yaşamın zenginleştirilmesi; kadın gücünün örgütlü yapılarda bir araya getirmesi ile mümkün olacaktır. Bu da sizler gibi kadın örgütlerimizin katkılarıyla sağlanacaktır. İlimizde 2020 Şubat ayı itibari ile 7 kadın kooperatifi, 66 kadın derneği bulunmaktadır. Hâlihazırda kurulmayı bekleyen dernek ve kooperatiflerimiz de mevcuttur. Kadınlar için emeklerini ürüne dönüştürüp piyasa sunabilecekleri bir alan yaratılmıştır” diye konuştu.