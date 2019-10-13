BURTARIM 2019’u 221 bin 889 kişi ziyaret etti

13 Ekim 2019

BURSA (DÜNYA) - Her yıl Ekim ayında yapılan tarım ve hayvancılık sektörünün kıtalararası buluşması Bursa Tarım ve Hayvancılık Fuarları sona erdi. 14 ülkeden 285 firma ve firma temsilciliğinin katılımı ile 5 salon ve açık alanda toplam 52 bin m2’de gerçekleşen modern tarımın tüm süreçlerinin yer aldığı fuarlarda fiyatı 2.5 Milyon TL’ye çıkan traktörlerden tohuma, hayvancılık ekipmanlarından sulama sistemlerine, tarımsal mekanizasyondan zirai ilaçlama yöntemlerine kadar sergilenen ürünler üreticinin yüzünü güldürdü. Fuarın 4’üncü günü, T.C. Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli fuarları ziyaret ederek üreticilerle sohbet etti. Bakanımıza Bursa Valisi Yakup Canbolat, Ak Parti Bursa Milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu, Mustafa Esgin, Ak Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman ve Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül eşlik etti.

Fuar süresince gerçekleşen ticari faaliyetlerin traktör ve tarımsal mekanizasyon satışlarına, ülke ve bölge ekonomisine katma değer sağladığını belirten Tüyap Bursa Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, “Ülkemiz için önemli ve stratejik sektörler olan tarım ve hayvancılığın tüm yapı taşlarını oluşturduğumuz 2 fuarı tek çatı altında gerçekleştiriyoruz. 5 gün süren fuarlarımızı 54 ülkeden, yurt içinden ise 78 ilden toplam 221 Bin 889 iş insanı ziyaret etti. 820 yabancı iş insanı sektörün en değerli firmaları ile buluşturduk. Tarım ve hayvancılık sektörlerinin gelişimi için önemli olan organizasyon üreticinin de yüzünü güldürdü. Önümüzdeki yıl 6 – 10 Ekim 2020 tarihleri arasında Tüyap Bursa çatısı altında 18. kez düzenleyeceğimiz Bursa Tarım ve Hayvancılık Fuarlarında tekrar bir arada olmayı diliyoruz” dedi.

Son teknolojiler sergilendi

Avrupa'dan Asya'ya, Ortadoğu'dan Kafkaslara kadar geniş coğrafyadan alım heyetlerini ağırlayan fuarlarda; Afganistan, Avusturya, Azerbaycan, Bahreyn, Belarus, Bosna – Hersek, Bulgaristan, Cezayir, Çin, Fas, Filistin, Gana, Gürcistan, Hırvatistan, Irak, İran, İsrail, İsviçre, İtalya, Japonya, Karadağ, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, Kuveyt, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kosova, Libya, Litvanya, Lübnan, Macaristan, Makedonya, Mali, Mısır, Moldova, Nijerya, Özbekistan, Peru, Romanya, Rusya, Sırbistan, Sudan, Suriye, Suudi Arabistan, Tacikistan, Tanzanya, Tunus, Türkmenistan, Ukrayna, Umman, Ürdün, Yemen ve Yunanistan’dan gelen 820 iş insanı ile katılımcı firmalar arasında ticari iş birliktelikleri kurdu. Bu yıl da ülkemizin 78 ilinden organize edilen 1000’e yakın otobüs ile sektör ilgililerinin ve profesyonellerin fuarda olması sağlandı. Katılımcı firmalar tarafından gerçekleştirilen ürün lansmanları ile de son teknolojiler sergilendi.

Üreten kadınlar da yer aldı

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı ve Bursa İl Tarım Müdürlüğü organizasyonu ile 11 Ekim Cuma günü; Bursa kadın koopertifleri, kadın derneklerinin üyeleri ve kadın çiftçiler fuarımızı ziyaret etti. Güçlü tarım kaynaklarının yer aldığı ülkemizin güçlü kadınları sektörün önemli fuarına ayrı bir renk kattı.

Tarım ve hayvancılık sektörüne Türk imzası

Coğrafi koşulları ve strateji konumu ile Türkiye, tarım ve hayvancılık sektörünün güçlü ülkelerinin başında yer alıyor. İlerleyen teknolojisiyle gerek tarımda gerekse hayvancılıkta verimin artması için geliştirilen ekipman ve malzeme ihracatını da her yıl arttıran ülkemizde son açıklanan rakamlara göre; tarım makinaları sektöründe 2019 yılı ihracatının, 2018 yılı seviyesine göre yüzde 37 artarak 137 milyon dolar seviyesine ulaştığı gözlemlendi.

Sulama suyu güneşten

Güneş enerjisi, konutların yanı sıra tarım ve sanayide de gelişen bir elektrik kaynağı olarak dikkat çekiyor. Tarımsal sulamada da gelişen bir alternatif olan güneş enerjisi ile birçok üründe şebeke elektriğine ihtiyaç duymadan tarım yapmak mümkün. Sulamada kullanılan güneş enerjisi sistemleri enerji verimliliği sağlarken, geleneksel sulama yöntemlerine de son veriyor.

10 kişinin yapacağı işi yapıyor

Yerli üretim olan zeytin hasat makineleri ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Yurt dışında üretilen ürünlerle aynı kalite standartlarında olan makineler, fuarda daha uygun fiyata satılıyor. 10 kişinin yapacağı bir işi tek başına yapan ekipman az kişiyle yüksek verimlilik sağlıyor.

Uydu destekli traktör

Geniş ürün yelpazesi ile dikkatleri üzerine çeken fuarda son teknoloji traktörler büyük ilgi gördü. Özellikle uydu destekli traktör ziyaretçilerin gözdesi oldu. Traktör, tarlanın konumunu uydu üzerinden tanımlarken sistemden gelen komutlara göre hareket ediyor. Böylece günün her saati çalışma imkanı sağlarken, tarlada en yüksek verime ulaşıyor.

Sağım makineleri teknolojisi

Sütlerin hayvana zarar vermeden sağılmasını sağlayan ‘Sağım Makinaları’ sütlerin daha hijyenik olmasını sağlıyor. Geleneksel yöntemler ile sağım işlemi gerçekleştirilirken hayvana zarar verme oranı yükseliyor, bu makineler ile ise masaj yapılarak hayvanın rahatlaması sağlanıyor.

Arı nesli tehlikede!

Fuarda arıcılık ile ilgili yüzde yüz yerli ürünlerde yer alıyor. Önceden yurt dışından ithal edilen ve fiyatları yüksek olan arı yemleri artık Türkiye’de de üretiliyor. Verimli bir bal için arının sağlıklı beslenmesinin şart olduğunu dile getiren üreticiler yerli üretimde kimyasal olmadığını da belirtti. Ayrıca dünyadaki arı nüfusunu tehdit eden ve bal üretiminde önemli derecede düşüşlere neden olan arı bitine çözüm de fuarda. Türkiye’de üretilen arıların yemlerine gıda takviyesi olarak katılan madde ile arılar daha sağlıklı ve uzun yaşarken, bal verimini de yükseliyor.