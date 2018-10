Burtarım’da ‘yerli ürün’ vurgusu

09 Ekim 2018

Zehra ORUÇ

BURSA - Güçlü ve sürdürülebilir tarım uygulamalarının en son örneklerinin sergilendiği ve ülkemizde düzenlenen tüm tarım fuarları arasında 7 iklim kuşağına uygun yelpazenin sergilendiği tek fuar olma özelliğini taşıyan Burtarım 2018 Bursa 16. Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı ile Bursa 11. Uluslararası Hayvancılık ve Ekipmanları Fuarları; çiftçileri 75 bin metrekarede tarım ürünleriyle buluşturuyor.

20 ülkeden 365 firma ve firma temsilciliğinin katımı ve 300 bini aşkın ziyaretçi beklentisiyle kapılarını açan fuarlarda, traktörden tohuma, hayvancılık ekipmanlarından sulama sistemlerine, tarımsal mekanizasyondan zirai ilaçlama yöntemlerine kadar geniş ürün grupları dikkati çekiyor. Öte yandan sergilenen ürünlerle yerli ve milli vurgusu yapılan fuarlarda, modern tarımın tüm süreçlerini gözler önüne sunuluyor. Fuarların açılış konuşmasını yapan Tüyap AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü, “50’den fazla ülkeden organize edilen 1000’in aşkın iş insanı katılımcı firmalarımızla buluşacak. İhracat bağlantılarına da katkı sağlaması hedefleniyor. Katılımcı firmaların pazarlama faaliyetlerini geliştirmek, çiftçileri yeni teknolojiler ile buluşturarak verimliliklerini arttırmak ve nihayet ülke ihracatının artmasına katkı sağlamak amacı ile Avrupa'dan Asya'ya, Ortadoğu'dan Kafkaslara kadar geniş coğrafyadan alım heyetleri organize edildi” dedi. Ersözlü, fuarların 13 Ekim’e kadar ziyarete açık olduğunu da sözlerine ekledi.

Tarmakbir Yönetim Kurulu Üyesi Güven Çetin de, tarımda verimliliğin ön plana çıktığı günümüzde, alışılagelmişi geleneksel üretim tekniklerinin terk edilerek, çağdaş üretim tekniklerine geçilerek bunlara uygun araçların kullanılması çiftçilerin tek çözümü olduğuna vurgu yaptı. Çetin, “Bu nedenle devletin çiftçilere mevcut su kaynaklarını kullanarak daha fazla hasat yapmaları konusunda destek olmaları gerekiyor. Üreticilerin de bu süreçte daha teknolojik, daha ucuz ve çevre dostu ürünler geliştirip, üretmek için çalışmalı. Akıllı tarımın ancak biyolojik inovasyonla desteklenen tarımsal mekanizasyona geçilmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

Fimaks ithal parçalarını yerli üretme peşinde

Bu yıl ürün geliştirmeye odaklandıklarını söyleyen Fimaks İcra Kurulu Başkanı Atalay Çetin, ithal girdilerini kısarak, yerlilik oranını artırmayı istediklerini söyledi. Çetin, bu yıl loader ürününü geliştirerek seri imalata aldıklarından bahsederek, “Bu ürün Avrupa’da kayda değer bir artış yakaladı. İç piyasada kurların artışından dolayı biraz yavaşladı. Silaj makinelerinde ve yem karma makinelerinde yenilikler var. Toplam 105 ülkeye ürün veriyoruz. Avrupa pazarı hızlanmaya başladı, Güney Amerika’da başarılıyız. Tayland, Tayvan, Çin, Japonya, Avustralya pazarlarından memnunuz” dedi. 2017’de yüzde 35 olan ihracatlarını bu yıl yüzde 50’ye çıktıklarının bilgisini verdi. Atalay Çetin, öte yandan, ithal kullandıkları malzemeleri yerli üretmeye yönelik çalıştıklarını da sözlerine ekledi. Çetin, bu yıl ciroda da yüzde 25 seviyesinde artış olacağını belirtti.

Küçük kapasiteli çiftçiye yönelik ürünlere odaklandı

Fuarın kendileri için verimli geçtiğini söyleyen Sezer Sağım Teknolojileri Pazarlama Müdürü Serkan Karaca, “Düzenli olarak katıldığımız tarım fuarında bu sene ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durumun etkisiyle önyargılı gelmiştik. Ancak 2 hayvanı olan küçük çiftçiye de bin hayvan yetiştiren büyük çiftçiye de hitap edecek ürünlerimiz var. Standımızı yabancı alıcılar da ziyaret ediyor. 65’e yakın ülkeye ihracat yapıyoruz. Bu yıl 50 litrelik mama makinesi, sağım sistemlerinde hızlı çıkış dediğimiz bir yenilik yaptık. Ürün yelpazemizi küçük çaplı hayvancılık yapan çiftçilerimizin ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde geliştirdik. Fuarda da bu ürünlerimizi lanse ediyoruz” dedi. Karaca, yerlilik oranlarının ise ürüne göre değişmekle birlikte yüzde 65-70 olduklarının söyledi. 20172de yüzde 45 olan ihracat paylarının da bu yıl yüzde 50 gerçekleşeceğinin bilgisini verdi.

Sıradışı ürünlerle öne çıkıyor

Argünsan Genel Müdürü Osman Argün ise,fuarın önceki yıllara göre daha durgun geçtiğini ifade etti. Fuarın son günlerinde yabancı alıcıların da artmasıyla hareketlilik olabileceğini söyleyen Argün, “Burada bulunmamızın amacı prestij. Sıradışı ürünler ürettiğimiz için iç piyasaya satışımız iyi gidiyor. Elektrikli platformlar, taş kırma makineleri öne çıkıyor. Satışta yüzde 25 ihracat oranımız var. 201921da yüzde 50’ye çıkarmayı hedefliyoruz. Ağırlıklı Ortadoğu ve Balkanlara ürün veriyoruz. Bu yıl ciroda yüzde 15 büyüme öngörüyoruz” dedi. Argün, ürün gruplarında yerlilik oranının yüzde 80 ila 90 seviyesinde olduğuna vurgu yaptı.

Anadolu Landini, yerli üretim Globe Serisi traktörlerini sergiliyor

Anadolu Motor ve İtalyan traktör üreticisi Argo Tractors’ün ortaklığı ile kurulan Anadolu Landini, erli üretim Globe serisi traktörlerini çiftçilerin beğenisine sunuyor. Anadolu Landini Genel Müdürü Hayati Kösoğlu, “Bursa’da Türkiye şartlarına göre özel tasarlanmış, tarla ve bahçe tarımında çiftçilerin en fazla ihtiyaç duyduğu 50-80 beygir gücündeki Landini’nin üstün performanslı yerli üretim Globe serisinin tüm modellerini sergiliyoruz. Dünyada sadece Şekerpınar tesislerimizde 3 silindire sahip motorlarla ürettiğimiz dört yeni modelden oluşan Globe serisi traktörlerimizle gurur duyuyoruz" dedi.

Massey Ferguson yeni ürünleriyle Bursa Tarım Fuarı’nda

AGCO’nun dünyaca ünlü markası Massey Ferguson, Bursa Tarım Fuarı’nda yeni MF 5700 Dyna-4, MF 3700 GE ve MF 3700 F serisi traktörleri çiftçiler ile buluşturuyor. Massey Ferguson Ülke Satış Müdürü Mete Has, “Türk çiftçilerinin ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alarak tasarladığımız yeni MF 5700 Dyna-4 Serisi traktörlerimizi çiftçilerimiz ile buluşturacağımız için çok heyecanlıyız” dedi. Has, “Bursa Tarım Fuarında ilk kez sergilenecek Massey Ferguson’un yeni MF 5700 Dyna-4, 85-110 BG aralığındaki 4 modeli ile ülkemizde çok beğenilen MF 5400 serisi traktörlerin devamı niteliğinde. Common-rail elektronik yakıt enjeksiyon sistemine sahip AGCO Power motoru ile yakıtta sağladığı ekonomi ile çiftçi dostu bir seri. MF 5400 serilerinden de bilinen 16 ileri ve 16 geri vites kademesine sahip Dyna-4 yarı otomatik Power Shift/Power Shuttle şanzımanın yanı sıra Autodrive sürüş sistemi, fren ile boşa alma, eko sürüş gibi ilave özellikler yeni MF 5700 Dyna serisinde sunuluyor. 3 adet yardımcı hidrolik valf (6 çıkış) ve yine 3 devirli PTO seçenekleri ile de her türden tarımsal faaliyet için esnek çözümler getiriyor. Faz IV emisyon seviyesi ile çevreye son derece saygılı MF 5700 Dyna serisi, AB/67/2013 ana yönetmeliği ile tam entegrasyonuyla operatörler için de çevre için de üst seviye güvenlik ve ergonomi sunuyor” şeklinde konuştu.