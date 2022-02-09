Büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısı açıklandı

Büyükbaş hayvan sayısı 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 0,7 azalışla 18 milyon 36 bin, küçükbaş hayvan sayısı ise yüzde 6,3 artışla 57 milyon 519 bin oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılına ilişkin hayvansal üretim istatistiklerini açıkladı. Buna göre, büyükbaş sayısı 2021'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 0,7 azalarak 18 milyon 36 bine geriledi. Bu dönemde sığır sayısı yüzde 0,6 azalışla 17 milyon 850 bin baş, manda sayısı da yüzde 3,6 azalışla 185 bin 574 baş olarak kayıtlara geçti.

Küçükbaş hayvan sayısı ise 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 6,3 artışla 57 milyon 519 bin olarak hesaplandı. Koyun sayısı bu dönemde yüzde 7,2 artarak 45 milyon 178 bine ulaştı. Keçi sayısı da yüzde 3 artarak 12 milyon 342 bini buldu.

Yapağı, kıl ve tiftik üretimi arttı

Yapağı üretimi 2021'de yıllık bazda yüzde 7,7 artarak 85 bin 916 tona ulaştı. Kıl üretimi yüzde 4,7 artarak 6 bin 700 ton ve tiftik üretimi yüzde 1,1 artışla 468 ton olarak gerçekleşti.

Bal üretimi bu dönemler itibarıyla yüzde 7,4 azalarak 96 bin 344 ton oldu.

İpek böcekçiliği faaliyeti yapan köy sayısı 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 0,5 artarak 665'e çıktı. İpek böcekçiliğiyle uğraşan hane sayısı da yüzde 2,8 artarak 2 bin 21'e yükseldi.

Açılan tohum kutusu sayısı da geçen yıl 2020 yılına kıyasla yüzde 4,4 yükselerek 6 bin 29 adede ulaştı. Yaş ipek kozası ise aynı dönemde yüzde 15,1 azalarak 76 tona geriledi.

Bu dönemde toplam kümes hayvanı sayısı yüzde 3,1 artarak 398 milyon 115 bine ulaştı.